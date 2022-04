Pepe Vacas, el único gitano español condecorado con la Medalla 'Pro Ecclesia et Pontifice'

Este domingo se va a hacer entrega de la Medalla 'Pro Ecclesia et Pontifice' a un personaje muy querido de la diócesis de Córdoba. Te hablo del Tío Pepe Vacas, que lleva décadas promoviendo la pastoral gitana.

El Tío Pepe Vacas, este músico y compositor gitano, es un personaje muy querido entre los miembros de su comunidad. Cordobés de nacimiento, es una de las referencias de la Pastoral Gitana a nivel nacional y ahora el Papa le otorga este reconocimiento por su capacidad de mostrar a Cristo a través de su música.

"Tengo casi 100 canciones compuestas. Todas en la dirección del Evangelio y de la Pastoral", ha dicho el Tío Pepe Vacas. "Hace ya 55 años desde que el Señor me llamó y me dijo que viniese a su reino. Yo le dije que sí. Desde entonces, yo ya no puedo vivir sin el Señor, ni puede ya el Señor vivir sin mí".

La Medalla “Pro Ecclesia ex Pontífice” es la condecoración más alta que concede El Vaticano a los laicos y el tío Pepe la recibe con toda la humildad posible. En los años 70, José Vacas, a través de “Cursillos de Cristiandad”, sintió una fuerte vocación como evangelizador.

A partir de ahí, formó parte, durante más de 20 años, del grupo “La Murga”, que cantaba música espiritual con un toque de flamenco. Actuaban juntos en eucaristías, romerías e infinidad de celebraciones religiosas. En 2015, Pepe Vacas fue recibido por el Papa Francisco en el Vaticano junto a otros cientos de gitanos llegados de todo el mundo. Él fue el representante de los españoles, algo que para él fue muy emocionante.

El domingo a las 12 será condecorado en la catedral de Córdoba por su obispo. Se convertirá en uno de los pocos seglares distinguidos con esta alta condecoración, y el único gitano que la ha recibido en nuestro país.