"No pensé que iba a tener tanta fe hasta que conocí a los Mercedarios"

Hoy día 24 de septiembre se celebra el día de la Virgen de la Merced, patrona de los centros penitenciarios y de los cautivos. Durante los primeros meses de la pandemia, coincidiendo con el confinamiento, la labor de la Iglesia dentro de estos centros fue imposible, por lo que el número de actividades tuvo que verse ruducido en 2020. No obstante, un total de 160 capellanes y casi 2.500 volunatarios de toda España participaron en alguna de las actividades de la Pastoral Penitenciaria. En 'La Linterna de la Iglesia' nos hemos centrado en la Fundación Orden Mercedaria, que está presente en varias ciudades del país, entre ellas Barcelona, donde precisamente hoy celebran el día de su patrona: la Merced.

"En la Orden de la Merced nos dedicamos principalmente a trabajar en este tipo de centros y ayudar a estas personas a reinsertarse en la sociedad y salir de la situación que los ha llevado a la cárcel", expica el padre Jesús Bel antes de presentarnos a Antonio. Es un nombre ficticio porque este hombre de 60 años prefiere contarnos su historia desde el anonimato.

"Mi madre era alcohólica y, para haberme criado yo solo, tenía una vida de lo más normal del mundo. Lo que pasa es que vi la oportunidad de ganar dinero con la cocaína y, como cualquier persona que está sola, cada vez quieres más", comenta con arrepentimiento. "Y un día no tenía con qué pagar a los 'capos' y tuve que salir corriendo por la puerta de atrás del bar donde trabajaba. Si no les daba el dinero que les pedía, me pegaban dos tiros. No pensaba yo que iba a tener tanta fe hasta que conocí a estos padres, y siento mucho emocionarme, pero nunca te abandonan", sentencia Antonio.

La historia de Antonio puede ser la de cualquier otra persona que se vea sola y desamparada, asegura ahora que lleva varios años gozando de su libertad. En su día, la Fundación le ofreció una casa en la que pasar sus permisos y, una vez cumplió su pena, lo arropó hasta que pudo salir adelante él solo. A cambio de lo que la Fundación Orden Mercedaria hizo por él, ahora colabora para sacar adelante a los nuevos acogidos en esos pisos.

La Orden Mercedaria fue fundada por San Pedro Nolasco en el año 1218 con el fin de liberar a los cristianos cautivos de los musulmanes y la piratería del mediterráneo. En España está presente a través de dos provincias: Castilla y Aragón. La Fundación Orden Mercedaria presta servicio en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y en 2020 ha atendido a 365 personas en los siete hogares de acogida que tiene en su área de influencia.