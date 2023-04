Paloma Saborido: "Las cofradías son la máxima manifestación pública de fe en el siglo XXI"

Hermandades y cofradías suponen la puerta de entrada a la fe de muchas personas. Estos días, sus procesiones se convierten en verdaderos elementos evangelizadores, una identidad que se ve reflejada también en la labor social que realizan a lo largo del año. De cara al Jubileo de 2025 que celebrará la Iglesia, se ha creado una comisión para preparar las actividades destinadas a los cofrades.

"Yo siempre le digo a mis amigos que no tengo un recuerdo de mi vida que no esté ligado a mi cofradía, a mi hermandad", ha dicho en COPE Paloma Saborido, profesora universitaria malagueña, cofrade de nacimiento y la única mujer que forma parte de esta comisión de cara al Jubileo 2025. "Este Jubileo es trascendental. Yo creo que los cofrades tenemos que sentirnos muy orgullosos y, sobre todo, aprovechar esta oportunidad. Es un momento importantísimo para saber dónde estamos, de dónde venimos y un poco de hacia dónde vamos. Cuando me nombraron y llegué a casa superilusionada mis hijos preguntaban qué pasaba exactamente, y yo les expliqué que es como un cumpleaños que se hace cada 25 años".

"Nosotros hemos tenido una única reunión en la comisión para constituirnos como subcomisión", ha explicado Paloma Saborido. "Hice algunas propuestas de cómo podriamos celerbar el Jubileo Cofrade en Roma, donde hay millones de turistas a lo largo del año".

"Aunque en cada zona de España haya connotaciones, todos tenemos una misma forma de vivir y expresar la religiosidad popular, que es en la calle y en la plaza. Esto representa muy bien lo que nos pide el Papa Francisco, que no hay que quedarse encerrado en las iglesias, hay que salir a las calles, y creo que las asociaciones cofrades somos las más preparadas dentro de la Iglesia católica para cumplir ese papel. Es la máxima manifestación pública de fe en el siglo XXI".