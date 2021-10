A las 14:13 del 3 de octubre, la lava comenzó a brotar a través de dos fisuras en la superficie en La Palma. Una lava que hizo evacuar las localidades de El Paso, Los Llanos de Aridane y Todoque. La Iglesia se sumó desde el primer momento a la ola de solidaridad y, precisamente, hay un párroco que ha estado todo este tiempo al lado de sus feligreses, al que en algún medio de comunicación ha llamado ya “El párroco del Volcán” porque está al frente de varias de las parroquias más cercanas a esta zona. Es el padre Alberto Hernández, que no ha parado de celebrar misas en ningún momento.

"El dolor se aguanta gracias al Señor, que es el que sostiene nuestro ministerio, y después por la labor de la gente que nos dice que está rezando por nosotros", ha dicho el sacerdote en 'La Linterna de la Iglesia', con Irene Pozo. "Les decía a los fieles este domingo que teníamos un compromiso con esta gente que oran y por ellos no podíamos permitir que esta situación pudiese con nosotros".

Don Alberto Hernández está al frente de varios templos, todos afectados de un modo u otro por la erupción del volcán de La Palma: "El templo de San Pío no existe, la capilla del Carmen está clausurada porque al barrio no se puede acceder, en San Nicolás nos pasa algo similiar porque el templo está evacuado, así que la única iglesia que me queda util es el de San Isidro en La Laguna, que es el que está prestando servicio a las cuatro comunidades".



Sobre la retirada de los bienes de interés cultural de la parroquia de San Pío X, el párroco ha reconocido que fue un momento difícil: "Fue una devision improvisada, pero ya comenzaba a señalar que en el transcurso de la lava hasta el mar pudía pasar por Todoque".