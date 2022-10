Paco Álamos, de la HOAC, en la Jornada por el Trabajo Decente: "Sin compromiso no hay trabajo decente"

En 'La Linterna de la Iglesia' de este 7 de octubre hemos celebrando la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, una ocasión que la Iglesia no pierde para visibilizar las situaciones de precariedad e injusticia en las que se encuentran muchas personas trabajadoras. Por ejemplo, a través de la iniciativa 'Iglesia por el Trabajo Decente', compuesta por las siguientes asociaciones: Cáritas, CONFER, la HOAC, Justicia y Paz, la JEC y la JOC, que lamentan el alto desempleo estructural que sufre nuestro país. Para hablar de todo ello, Natxo de Gamón ha entrevistado al portavoz de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente y responsable de Compromiso de la HOAC, Paco Álamos.

"Basta que haya una sola persona que su trabajo no le permita vivir con dignidad, que no le permita llevar adelante una familia, que no le permita satisfacer sus necesidades… ya es un trabajo que no es humano", ha dicho en COPE el portavoz de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente y responsable de Compromiso de la HOAC, Paco Álamos, en relación al manifiesto en el que denuncian el alto paro estructural. "Como Iglesia, no es que haya malas condiciones de trabajo, sino que hay malas condiciones para ser persona a la manera que nos manifiesta Jesús de Nazaret en su experiencia, que hace esa centralidad de la persona que a veces el trabajo no lo posibilita".

"Cualquier circunstancia como la pandemia o la guerra agrava una situación que ya teníamos, y es una realidad que hay que combatirla que desgraciadamente siempre se ceba siempre con los más débiles y con los que más dificultades tienen, y tienes que crear una sociedad que no existan los sobrantes", ha dicho en 'La Linterna de la Iglesia' el responsable de Compromiso de la HOAC, Paco Álamos. "Sin compromiso no hay trabajo decente".