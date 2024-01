Óscar García Aguado: "El mundo occidental no es consciente de que la gente muere de hambre"

Más de 60 años lleva Manos Unidas luchando contra la desigualdad en el mundo. Un problema que es real pero que juntos podemos hacer que las cosas cambien y vayan a mejor. Eso lo sabe bien su viceconsiliario nacional, Óscar García Aguado: “Tenemos que darnos cuenta que estamos en un contexto donde la maternidad es algo que se celebra con el nacimiento de Jesús. Queremos volver a poner de relevancia la maternidad en un lugar donde las diferencias y las desigualdades entre el hombre y la mujer son muy grandes, como es el caso de la India. Las mujeres en la India tienen un grave peligro cada vez que gestan y que entran en el parto. Mas de un 30 por ciento de mujeres fallecen en el parto. El peligro para la mujer y el niño es muy alto. Nos hemos preocupado de atender a todas esas madres. Nos hemos fijado en la India porque la mujer aquí tiene unas peculiaridades muy especiales. En la India se asesinan a las mujeres. Tener una niña en casa es un drama y hay muchos problemas por la dote. Se han abortado miles y millones de niñas en este país”.

?? Ayúdanos a hacer realidad el sueño de conseguir que 2.600 mujeres y sus hijos consigan el acceso a las atenciones sanitarias que merecen.



El viceconsiliario nacional de Manos Unidas también ha querido abordar el problema del hambre en el mundo, un objetivo a erradicar por todos: “El hambre cero queremos que sea un objetivo real. Tenemos que ser optimistas tenemos que lanzarnos. Ese proyecto no puede dejar de estar en nuestra intención. En el tiempo esperamos que sea posible aunque hasta ahora no lo haya sido. En estos 70 años hemos reducido del 50 a 10 por ciento la desnutrición en el mundo. Es un dato positivo aunque hay que tener en cuenta que cada 9 segundos fallece una persona por desnutrición en el planeta. El mundo occidental no es consciente que la gente muere de hambre. Nos hemos vuelto muy miopes. Estamos saturados de mucha información y al final acabamos sospechando de todo. Nos hemos vuelto muy encapsulados en nuestro propio bienestar. No queremos mirar al vecino de al lado”.

Por último, Óscar García Aguado ha querido realizar una petición a los Reyes Magos, que cesen las guerras en el mundo: “Pedimos la paz a los Reyes Magos. Es una fuente de desarrollo. La guerra es la mayor fuente de desigualdad que existe en el mundo”.