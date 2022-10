Mons. Enrique Benavent: "Todo lo que soy lo he recibido de la archidiócesis de Valencia"

Hace apenas 15 días conocíamos el nombramiento de monseñor Enrique Benavent como nuevo arzobispo de Valencia. Regresa a la ciudad que le vio nacer y crecer, porque allí se formó en el seminario, fue ordenado sacerdote y posteriormente nombrado obispo auxiliar.

"Termino casi una década de una década casi total dedicación la diócesis de Tortosa, que ha sido el único paréntesis que he tenido en mi vida fuera de Valencia". Con estas palabras ha querido comenzar monseñor Benavent su entrevista en La Linterna de la Iglesia de Irene Pozo, acordándose de la diócesis de la que ha estado al frente desde 2013. "La nueva etapa la afronto con sentimientos encontrados: alegría, sí, porque el santo padre ha tenido un gran gesto de confianza conmigo y porque me reencuentro con la que es mi tierra. Yo me he formado en el seminario de Valencia, he servido en esta archidiócesis durante 22 años como sacerdote, y luego otros 8 y medio como obispo auxiliar. Todo lo que soy como persona, cristiano, sacerdote y obispo lo he recibido de la archidiócesis de Valencia".

Preguntado por la la objección de conciencia, monseñor Enrique Benavent ha explicado que hay que tomar conciencia y, como cristianos, no quedarnos con los brazos cruzados: "Un católico tiene que vivir en coherencia con su fe. Hay momentos en los que las leyes de la sociedad en la que se vive no plantean grandes desafíos a la fe, pero no es esta la situación actual", ha asegurado el nuevo arzobispo de Valencia. "Nos estamos encontrando con unas leyes que parten de unos supuestos antropológicos y una visión del hombre completamente opuestas a la visión cristiana y que, además, intentan imponer esa visión. Lo que los obispos hemos querido recordar es que cuando se da esta situación conflictiva, el cristiano está obligado a actuar en temas fundamentales". En este sentido, monseñor Enrique Benavent ha recordado que los padres "son los primeros educadores de sus hijos y, por tanto, los que deben elegir en qué principios religiosos y morales deben ser educados".

Por último, el nuevo arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, se ha referido a la primera visita del papa san Juan Pablo II a España, de la que se cumplen el lunes 40 años, y lo ha hecho con especial melancolía porque fue durante ese viaje cuando él fue ordenado sacerdote por el propio papa: "Es un momento que se recuerda siempre con emoción", ha asegurado en 'La Linterna de la Iglesia'. "Yo estaba situado en primera fila y recuerdo la primera vez que apareció el papa; fue a cuatro o cinco metros de mí". A continuación ha descrito el ambiente que se vivió en aquellos días tan especiales en España: "L celebración, la homilía... fue una celebración fantástica con un ambiente de fiesta en Valencia por la presencia del papa. Siempre es un momento para recordarlo".