Miguel Varona: "Esto ha sido una labor de Iglesia, es algo hermosísimo"

Este sábado se celebra en la Catedral de Córboda un día muy especial para la diócesis porque 127 mártires que fueron asesinados por su fe durante la Guerra Civil van a ser beatificados. Ha sido un proceso de 15 años en los que el obispado ha tenido que reunir más de 600 testimonios y documentos.

El vicepostulador de esta causa y postulador de la fase diocesana en Córdoba , don Miguel Varona, ha estado en la Linterna de la Iglesia con Irene Pozo. "Puede que estos 127 mártires sea un número elevado para una diócesis, pero no es el máximo", ha indicado, "pero antes de nada me gustaría distinguir entre Guerra Civil y persecución religiosa. Los mártires de la Guerra Civil no existe, pero la persecución religiosa estuvo presente entre 1931 y 1939 tanto en España, como en otros países, como Alemania o Rusia".

Unos mártires perseguidos que nos dejan varias enseñanzas. Una de ellas, que encomendaron sus vidas al Señor a pesar de la tentación que les plantearon sus captores de renunciar a sus creencias a cambio de su liberación. Otra, casi igual de importante, es que supieron perdonar antes de morir asesinados: "Hay odio a la fe por parte de los perseguidores y aún así estos mártires murieron perdonando".

"La fase diocesana de esta causa no fue tan larga como la romana. Yo empecé con solo 3 o 4 testigos, muy pocos. Y al final han sido más de 300 testigos y casi 600 declaraciones además de los documentos que se han encontrado", ha indicado el sacerdote en COPE. "Yo ahora mismo solo puedo darle las gracias a Dios por todo este trabajo que hemos realizado el equipo de la diócesis". "Esto ha sido una labor de Iglesia, es algo hermosísimo. Ahora el obispo, don Demetrio, siempre dice que no podemos quedarnos aquí y que tenemos que trabajar a la canonzación. Más aún ahora, que necesitamos dar testimonio".