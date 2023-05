Maru Megina: "El sistema nos hace creer que si no tenemos trabajo, la culpa es nuestra"

Ya ha arrancado la campaña electoral de cara a las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo y es el momento de pensar sobre el sentido que le damos los cristianos a nuestro voto. Hoy viernes la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) ha hecho pública la nota ‘Elecciones y soberanía del Pueblo’ en la que reflexiona sobre el momento actual que vivimos los españoles. Aprovechando la ocasión, la presidenta de este movimiento de trabajadores de la Iglesia Católica, Maru Megina, ha compartido unos minutos de entrevista con Irene Pozo en ‘La Linterna de la Iglesia’.

“Es importante tomar conciencia de la trascendencia de las votaciones del día 28 porque vamos a decidir cuál va a ser la configuración de nuestro Ayuntamiento o Parlamento Autonómico”, ha comenzado destacando Maru Megina. “Seguimos en una gran inestabilidad económica, hay muchos conflictos armados, seguimos sin prestar atención al cambio climático y adelgazan los servicios públicos, que además se privatizan, como la sanidad pública. Ante esto tenemos que reaccionar, por eso esta campaña es una oportunidad”.

La presidenta de la HOAC ha recordado en ‘La Linterna de la Iglesia’ que el Papa Francisco dice en ‘Fratelli tutti’ que la raíz del pueblo es la esencia fraterna, “y esa es la raíz la que nosotros queremos destacar en esta reflexión”. Para la Hermandad Obrera de Acción Católica es necesaria la cultura del encuentro del diálogo “porque estamos llamados a construir con el que es distinto a nosotros” y que los cristianos lo hagan con fraternidad.

La presidenta de la HOAC, Maru Megina, ha señalado que está aumentando la desigualdad y el empobrecimiento, provocados por la cultura del individualismo en la que vivimos, y que esto está generando deshumanización: “Vivimos en una economía que mata, donde impera la ley del máximo beneficio. Estamos sometidos a vivir una vida de muchas contradicciones entre lo que vivimos y lo que deseamos vivir, y eso mientras el sistema nos hace creer que somos más libres que nunca. Todo esto hay que desmontarlo porque el sistema no está poniendo a la persona en el centro. El sistema nos hace creer que si no tenemos trabajo, la culpa es nuestra; que si no tenemos lo que necesitamos, es porque no nos hemos esforzado lo suficiente; y nos culpa a los empobrecidos de lo que nos pasa".

Megina ha asegurado en COPE que los partidos deben estar formados “por personas que tengan vocación de servicio al pueblo. Y esto en la teoría se da, pero en la práctica no siempre”, por lo que ha recordado que los cristianos "tenemos que hacer lo posible para que esta sociedad sea igualitaria, una sociedad sin empobrecidos y con trabajo digno. El empobrecimiento y la falta de futuro lo que generan es un gran aislamiento, un descarte”.