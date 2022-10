Margarita Bofarull: "No se puede decidir de forma autónoma si no es con conocimiento de causa"

En una sociedad que ofrece más motivos para morir que para vivir, donde también se cuestiona la identidad sexual de la persona, tratamos de dar sentido y clarificar conceptos en torno a las nuevas leyes que atentan contra la persona (eutanasia, aborto, trans…). Defensa de la dignidad de la persona humana, acompañamiento, sufrimiento de la persona, objeción de conciencia… Para dar setido y clarificar conceptos en torno a estas cuestiones, Irene Pozo ha hablado en COPE con la religosa del Sagrado Corazón de Jesús Margarita Bofarull.

"Estamos faltos y necesitados de debate y reflexión. Se nos presentan opciones únicas obviando datos y valores en juego", ha dicho la presidenta del patronato del Institut Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull y miembro de la Academia Pontificia por la Vida, Margarita Bofarull, en 'La Linterna de la Iglesia' de COPE. "No hay una necesidad real de eutanasia, sino de dar una cobertura universal real y efectiva a la Ley de Dependencia. ¿Cuántas personas han fallecido esperando todavía estos servicios? También leyes laborales que protejan a los cuidadores y manejo del dolor".

"Hay desconocimiento sobre qué es la eutanasia. Creo que se ha jugado mucho con la confusión terminológica", ha asegurado en COPE Margarita Bofarull a Irene Pozo. "Hay gente que dice ser favorable a la eutanasia porque no quiere que la intuben y le prolonguen la vida artificialmente, pero esto no es eutanasia, la eutanasia es provocar la muerte a una persona".

En este sentido, la religiosa ha querido profundizar en el tema: "No es eutanasia, por ejemplo, llegar a sedaciones paliativas terminales en los casos de dolores refractarios al tratamiento. Esto no es eutanasia porque lo que buscas es mitigar el dolor, no provocar la muerte".

En cuanto a la futura Ley Trans, que cuestiona la identidad sexual de las personas, la presidenta del patronato del Institut Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull y miembro de la Academia Pontificia por la Vida, Margarita Bofarull ha comentado lo siguiente en 'La Lintena de la Iglesia': "Hay mucha bibliografía científica que nos hace ser mucho más prudentes. Para poder decidir de forma autónoma, tenemos que hacerlo con conocimiento de causa; nos falta que nos den datos y propiciar la reflexión. Estamos generando sociedades donde hay mucho malestar sobre todo entre las chicas adolescentes".