El presidente de Cáritas: "Hay mucha gente que lo ha perdido todo"

Este domingo 3 de octubre se van a cumplir dos semanas del inicio de la erupción del volcán Cumbre Vieja. A las 2 y 13 minutos de la tarde, después de 25.000 terremotos de pequeña intensidad, la lava comenzó a brotar a través de dos fisuras en la superficie... Una lava que hizo evacuar a más de 5 mil palmeros en las primeras 24 horas, y que en poco tiempo obligó a desalojar las localidades de El Paso, Los Llanos de Aridane y Todoque. Como sabes, el número de casas destruidas no deja de crecer, se aproxima al millar y se han perdido centenares de explotaciones agrícolas y ganaderas. Desde entonces, las muestras de ayuda no han dejado de llegar a la isla desde todos los puntos del país, y como no podía ser de otra manera, la Iglesia se sumó desde el primer momento a esta ola de solidaridad.

"Hay mucha gente que lo ha perdido todo", asegura Manuel Bretón, el presidente de Caritas. "Nuestra organización está liderando el apoyo a la población más vulnerable, que en este caso son los que han perdido sus casas". Eso sí, en cualquier caso, asegura que al no haber habido pérdidas humanas, las necesidades de los desplazados están cubiertas por el momento: "No es necesario preocupaciones por alimentación o ropa, y lo cierto es que la ayuda nos está llegando de todas partes".



Según Bretón, la siguiente fase será en la que más haya que arrimar el hombro: "Cuando más nos vamos a tener que implicar será en la fase de reconstrucción. Es cuando estaremos más próximos, cuando llegue el momento de poner en marcha los medios de vida de los que lo han perdido todo". Por último ha querido tener un mensaje de reconocimiento para los párrocos afectados: "están echando el resto, inmersos en una tensión permanente. Aún recuerdo las palabras del padre Alberto Hernández cuando me contaba su experiencia. Afloraban los sentimientos y no podía continuar hablando".