Luis Manuel Romero, en COPE: "A veces el mensaje del Evangelio no llega con la suficiente fuerza"

Ha arrancado en Madrid el Encuentro de laicos sobre Primer Anuncio que se va a celebrar durante el fin de semana y que tratará de analizar el momento que vivimos y plantear los retos que debemos afrontar a la hora de evangelizar y de dar a conocer el mensaje de Jesucristo.

Luis Manuel Romero es el director la Comisión para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal. Este viernes ha pasado por los micrófonos de La Linterna de la Iglesia y nos ha contado lo qué entendemos por ese Primer Anuncio del que tanto hablamos en los últimos años: “Primer anuncio no es un primer anuncio de modo cronológico sino más bien porque es lo nuclear y lo esencial cuando uno se encuentra a una persona y le quiere hablar de Jesucristo. Lo tiene que hacer de corazón y de una manera sencilla. Transmitiéndole que Jesucristo nos ama y que quiere que seamos felices”.

Justo un 16 de febrero pero de hace cuatro años concluía el Congreso de Laicos con unas líneas de acción concretas, la primera el Primer Anuncio que nos ha traído hasta este momento, además, con un proceso sinodal por medio que ha venido a reforzar lo que por entonces ya se estaba planteando. Luis Manuel Romero nos cuenta cómo llega hasta nuestros días aquel despertar del laicado: “Este encuentro solo se comprende a la luz de ese congreso de laicos donde surgió una clave de trabajo desde la sinodalidad y cuatro ejes esenciales: anuncio, acompañamiento, proceso formativo y presencia en la vida publica. En el congreso de laicos surge la inquietud de que el laicado tenga protagonismo en la vida de la Iglesia”.

El director de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal nos explica precisamente cómo está ayudando también el camino sinodal que estamos viviendo en la Iglesia a tomar conciencia de la necesidad de Primer Anuncio en esta sociedad en la que vivimos: “Creo que en la sociedad actual hay tantas palabras y mensajes que a veces no llega con la suficiente fuerza el mensaje del evangelio. No quiero echarle la culpa a la sociedad, se trata de que nos planteemos el motivo por el que nuestro mensaje no llega o llega de una forma distorsionada. Creo que para evangelizar necesitamos una nueva forma de ser Iglesia”.

Luis Manuel Romero también ha explicado en La Linterna de la Iglesia lo que esperan de este encuentro, el objetivo al que pretenden llegar: “El objetivo principal de este congreso es que tomemos conciencia cada uno que por el sacramento del bautismo estamos llamado a proclamar el evangelio en el día a ida en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en los ambientes en los que nos movemos. Lo tenemos que hacer con nuestro testimonio y nuestra experiencia personal de habernos encontrado con Jesucristo. El primer anuncio se hace de corazón a corazón, de tú a tú”.

Para que llegue a la sociedad el mensaje del evangelio es necesario hacer autocrítica, porque muchas veces el día a día nos lleva tan rápido que corremos el riesgo de vivir nuestra fe hacia dentro. Luis Manuel Romero asegura que hay momentos en los que seguimos demasiado anclados en nosotros mismos: “Todavía la Iglesia sigue cayendo en estar mas mirando hacia dentro y esperando a que la gente venga. Esa actitud tiene que cambiar, tenemos que salir a donde está la gente y dialogar con ellos. Hay mucha gente que no nos entiende, seguimos usando esquemas anticuados que hay que cambiar”.

Este Encuentro trata de ser una llamada a que todos nos pongamos en marcha, como nos cuenta el director la Comisión para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, tanto a nivel individual como colectivo: “Se trata de que salgamos con el fuego de Cristo en el corazón y con la alegría de descubrir que nuestra misión es anunciar el evangelio. Lo tenemos que hacer personalmente y a nivel comunitario. De ahí que el lema sea “Pueblo de Dios unido en la misión”. Ojalá salgamos con ese ánimo”.

La idea es que después de este Encuentro las reflexiones vuelvan a las diócesis para que pueda tener una continuidad. La gente se va a llevar herramientas útiles para que puedan adaptar a sus circunstancias.