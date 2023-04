Lucía González-Barandiarán: "Este documental es un viaje hacia el interior del hombre"

Hoy se estrena en cines un documental que invita a hacerse muchas preguntas sobre la vida: 'Libres'. ¿Quién se imagina que detrás de los muros de conventos y monasterios hay personas que, gracias a su modo de amar a Dios, son capaces de sostenernos con la oración? Sobre la película ha podido preguntarle Irene Pozo a la productora, Lucía González-Barandiarán, en 'La Linterna de la Iglesia' de COPE.

"El mejor modo de definir este documental es que es un viaje hacia el interior del hombre. Es una película que te interpela", ha asegurado Lucía González-Barandiarán. "Los monjes hablan. Digo esto porque había precedentes, pero los monjes no hablaban. Aquí sí que hablan. Y no solo para contarte su vida, que también, sino que además responden a las preguntas esenciales de todo ser humano y también a cosas de las que nadie quiere hablar, como qué es la soledad, la importancia de vivir en silencio, de desconectar, el cómo afrontar la muerte, el dolor…"

Se trata de la primera película como productora de Lucía González-Barandiarán desde que está al frente de Bosco Films, como ha comentado en 'La Linterna de la Iglesia': "Siempre he trabajado en distribución de cine, pero desde el momento en el que conocí a Santos Blanco, 'Titos', el director, y vi su modo de trabajar, pensé que, si era con él de la mano, adelante". La productora reconoce que no ha sido fácil meter las cámaras en un monasterio de clausura: "Además, una cámara impone mucho. A mí me ponen una cámara delante y, aunque haga de tripas corazon, eso cuesta. Y cuando es para hablar de tu vida, pues más todavía".

Por su parte, el compositor de la banda sonora Óscar M. Leanizbarrutia le ha explicado a Irene Pozo cómo ha sido su proceso creativo: "La verdad es que desde el primer momento que me plantearon el documental me surgieron muchas dudas sobre cómo afrontarlo. Siempre se asocia el silencio a este tipo de película sobre monasterios".

"Me ayudó mucho que, desde el principio, el director ya tenía algunas ideas", ha asegurado el compositor. "Él quería un tema que fuera desarrollándose durante todo el documental, pero luego han ido apareciendo otros temas que eran necesarios ".

"El primero que lo vio, o uno de los primeros, fue el Monasterio de Leyre en Navarra, y les encantó", ha recordado la productora de la película, Lucía González-Barandiarán. "Yo llevo muchas películas y puedo contar con los dedos de una mano las las veces en las que en los estrenos la gente se ha puesto depie a aplaudir y me encanta porque es como verte en mitad de un torbellino".