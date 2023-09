La libertad religiosa se resiente: "Se viola este derecho ante la pasividad de todos"

La Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que el derecho a la libertad religiosa es un derecho humano fundamental.

Sin embargo, según el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo realizado este año por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta libertad religiosa se viola en 61 de los 196 países que hay en el mundo: “Se trata de un derecho que cada vez se agrava más en muchos países. Es agravante como ser viola este derecho fundamental ante la pasividad de toda la comunidad internacional” comenta Raquel Martín, Directora de comunicación de ayuda a la Iglesia Necesitada en España.

Además, más del 60% de la población mundial, hablamos de casi 5 millones de personas viven en países en los que se producen atentados muy graves contra la libertad religiosa. ¿Quién ataca esta libertad religiosa?

Según las cifras que nos da ACN, en primer lugar los gobiernos autoritarios, después el extremismo islamista y en tercer lugar los nacionalismos religiosos. Es lo que nos cuenta Raquel Martín: “Lo que decimos cuando hablamos de libertad religiosa es que cada cual puede expresar libremente su fe, en privado, de manera personal y de manera comunitaria. Tener libertad religiosa implica la manera de comportarte como ciudadanos. Es un derecho de libertad, pensamiento de conciencia y de religión”.

África ahora mismo es el continente donde se están experimentando acciones más violentas por la expansión del yihadismo. En casi la mitad de los países Africanos existen riesgos de persecución por estos motivos religiosos.

En Europa, en nuestras democracias occidentales la situación es distinta, aunque día a día existen amenazas que ponen en entredicho este derecho fundamental del que estamos hablando.

Sin embargo, en Europa, no son pocas las voces que indican que la religión obstaculiza el progreso, que es una fuente de conflictos o que solo aporta privilegios para unos pocos. Bajo estos mantras tienden a querer circunscribir el ámbito religioso solo al ámbito privado: “Muchas veces lo que se pretende es que el derecho este limitado ámbito privado. Entonces no te dejan llevar símbolos, no puedes educar a tus hijos como quieres, ni ejercer por ejemplo la objeción de conciencia. Te sientes en el ostracismo” asegura Raquel Martín.

Hay que recordar que el derecho internacional de los derechos humanos y las constituciones democráticas reconocen que el contenido de este derecho a la libertad religiosa no solo conlleva su práctica en privado sino también en publico. Sus expresiones individuales, colectivas y el reconocimiento de su dimensión institucional.

Además existen otros riesgos. A menudo se ejerce presión en las democracias para atentar contra la libertad en su sentido más amplio. De tal manera que se hace imprescindible, dentro del ámbito de la libertad religiosa, reconocer el derecho la objeción de conciencia como un derecho fundamental.

Otra amenaza que vemos a menudo es la de la censura por el llamado como delito de odio. Escudándose en el, se persigue al disidente, afectando a la libertad de expresión y a la libre circulación de ideas. Este activismo contra las religiones también está presente en el ámbito judicial. Incluso en tribunales internacionales de derechos humanos.

En definitiva Europa se ve amenazada por una cultura de la cancelación que atenta de lleno con las creencias de las personas y con su forma de desarrollar su vida. Habrá que estar muy atentos.