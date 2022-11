José María Avendaño: "Estando cerca de los pobres, estamos cerca de Cristo"

La diócesis de Getafe se prepara para tener un nuevo obispo auxiliar, aunque le conocen bien, porque lleva 17 años siendo el vicario general. Hablamos de José María Avendaño, sacerdote toledano vinculado desde 1991, el año de erección de la diócesis, a la Iglesia que peregrina en el sur de Madrid.

Reconoce que recibió la noticia "con una gran sorpresa, con mucha emoción y, desde luego, con sobrecogimiento, dando muchas gracias a Dios por haberse fijado en mí. Y esta etapa la afronto con algo que aprendí de mis padres, de siempre y es que estoy 'para servir a Dios y a usted', como una etapa de servicio a la Iglesia y a la voluntad de Dios. Lo que Él quiera sirviendo a este Pueblo Santo que camina en la diócesis de Getafe".

Precisamente, su madre, Jorja Perea, se encuentra en proceso de beatificación. Él asegura que tanto ella como su padre, Cándido, "han sido unos pilares grandes. Ellos me han enseñado a rezar, me han enseñado a confiar en Dios, a ser responsable, a ponerme en las manos de Dios en cada momento".

Aunque tiene raíces toledanas, Avendaño lleva ligado a la diócesis de Getafe desde 1991, cuando se erigió. Echando la vista atrás, recuerda que "fue un trabajo apasionante, con mucha alegría por la novedad, con un trabajo conjunto de toda la Iglesia de esta parte, de Madrid, con participación de sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos... con mucho ánimo. Fue algo novedoso y que se necesitaba: llevar el Evangelio a tantos rincones de esta parte del sur de Madrid".

En estos 31 años, Avendaño ha tenido como pastores a tres obispos diferentes, y afirma que de cada uno de ellos ha podido aprender algo diferente: "Han sido tres grandes padres, grandes maestros. De monseñor Pérez y Fernández-Golfín aprendí la paz, el ánimo, la alegría y la paciencia que tenía en el comienzo de la diócesis; de monseñor López de Andújar, la gran entrega apasionada por llevar el Evangelio a todos; y de monseñor García Beltrán, el actual obispo, su gran cercanía, su presencia en toda la diócesis y su mirada amplia y de futuro".

Quienes conocen a José María Avendaño aseguran que es una persona cercana y sencilla. También nos desvelan su pasión por la pintura, en concreto, por las acuarelas: "Más que afición, diría que la pintura forma parte de mi vida. Tuve una infancia muy herida por la tuberculosis, estuve 7 años enfermo, y mi ocupación y mi oración desde niño era pintar con esos tizones de la lumbre que me daba mi madre, y el papel de estraza que ella planchaba y me preparaba, donde yo, sin saber escribir, ya empezaba a hacer trazos, que eso me apasionaba, me acercaba a Dios y me distraía".

Avendaño aseguró, poco después de conocerse su nombramiento, que 'con los pobres no se juega', algo que también va a tener muy presente en este nuevo servicio que va a prestar: "Hay que estar cerca de los pobres, porque estando cerca de ellos, estamos cerca de Cristo y, estando cerca de Cristo, estamos cerca de ellos. Yo sigo a Jesucristo, que nació pobre, que vivió pobre y que se hizo pobre por nosotros. Así que pido al Señor que los pobres, que han estado siempre en mi vida, estén siempre en mi alma, en mi corazón y en mis obras".

Por último, el obispo auxiliar electo de Getafe ha asegurado que sueña con una Iglesia "como la Iglesia de Jesucristo y los apóstoles, que vive para evangelizar, con esa gran misión que dice el Papa Francisco de ser 'discípulos misioneros' y anunciar, de pensamiento, de palabra y de obra a Jesucristo Resucitado, siempre con el cobijo y la protección de la Virgen y la compañía de los santos".