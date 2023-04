Javier, una de las 65.000 personas a las que ha ayudado Cáritas a través de sus iniciativas de empleo en 2022

Javier es una de las casi 65.000 personas a las que atendió Cáritas el año pasado en sus iniciativas de empleo. En el año 2013, cuando tenía 33, se quedó sin trabajo. Se dedicaba a cuidar a personas mayores en una residencia, pero un buen día le comunicaron que la empresa ya no podía seguir contando con él.

Javier comenzó a buscar trabajo como si no hubiese un mañana, pero siempre recibía la misma respuesta: “lo siento, pero no estamos buscando a nadie de momento”. En su sector no tuvo suerte, pero entonces se le ocurrió una idea: acercarse a preguntar por un programa de formación del que había oído hablar maravillas: el de Cáritas Jaén.

En Cáritas asesoraron a Javier a través de una orientadora laboral, Olga, que siempre estuvo a su lado haciéndole un seguimiento. Ella le explicó cuáles eran las mejores maneras de encontrar un trabajo, dónde debía ir a preguntar, cómo responder en una entrevista de trabajo y lo derivó al curso que, aunque él no lo sabía, iba a cambiale la vida: el de Operaciones Básicas de Hostelería.

Javier fue uno de los alumnos más destacados de su curso de hostelería. Sus profesores quedaron impresionados con su actitud y su esfuerzo, así que en Cáritas decidieron enviarlo a un restaurante de Jaén para que hiciese sus prácticas. Y no era uno cualquiera, se trataba del conocido restaurante 'Discovery' de Jaén.

¡Y tan genial! Los responsables del restaurante acabaron tan contentos con Javier, que decidieron quedarse con él. O por lo menos llamarlo siempre que tuviesen la posibilidad. Ahora Javier tiene 43 años y está siempre en la cocina del 'Discovery' cuando lo necesitan.

Javier, con más ánimo que nunca, sigue buscando empleo. Ahora, al menos, ha conseguido lo que nadie le había dado en la vida: una oportunidad para volver a trabajar.