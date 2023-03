Irene Pozo: "La Semana Santa nos invita a tener fe a pesar de las dificultades"

En unos días termina la Cuaresma. Estamos a las puertas de la Semana Santa y venimos preparándonos para vivir con cierto sentido estos días tan importantes para la vida cristiana.

Las procesiones vuelven a llenar las calles de España. Hay ganas, y aunque muchos toman unos días de descanso, ese descanso no debe estar reñido con la fe. Dios cabe en la maleta. Y además, es cierto que ese sentir popular, ese salir a la calle -no sólo estos días porque el turismo religioso en general juega un papel importante- ayuda también a mover la economía del país. Es una aportación que no sólo mira a la Iglesia, ya que supone un motor para el desarrollo económico. Pero más allá de esto, la cuestión está en no olvidarnos que en todas las Iglesias cristianas se celebran los Santos Oficios. Y es bonito, cuando salimos de nuestro entorno habitual, conocer también el tesoro y la grandeza de nuestra Religiosidad Popular.

Estos días, hermandades y cofradías suponen la puerta de entrada a la fe de muchas personas. Las procesiones se convierten en verdaderos elementos evangelizadores. No solo por recordarnos esas escenas que se vivieron entonces. También porque si contemplamos las tallas, el rostro de Cristo, de la Virgen, veremos que hoy la Cruz sigue teniendo un significado muy profundo.

En una sociedad que vive como si Dios no existiera, la Semana Santa nos invita a encontrarnos de nuevo con Él a través de la historia de su Hijo. Una historia que nos enseña a tener fe a pesar de las dificultades, de los miedos o de nuestras propias debilidades. Una historia capaz de cambiarnos la vida. Una historia que nos trae la esperanza que tanto necesita el mundo de hoy.