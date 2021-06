Irene Pozo: "Seamos capaces de dejar que nos toquen el corazón"

Ayer se entregaron los premios CARISMA que cada año otorga la Conferencia Española de Religiosos. Fue una ceremonia muy emotiva, donde se habló del carisma como servicio, como comunidad y como fraternidad, lo recordaba la presidenta de CONFER, Mª Rosario Ríos.

Me encantó ver a alguno de los premiados como el sacerdote jesuita José Luis Pinilla, que recibía el premio especial por su labor en materia migratoria; o el reconocimiento a los capellanes de hospitales por su acompañamiento a tantos enfermos y víctimas de la pandemia que recibían el Premio Carisma de la Salud; pero sin duda, me emocionó el momento en el que el enfermo de ELA, Jordi Sabaté, que alguna vez nos ha acompañado en este programa, recibía el Premio Carisma de Impacto por su incansable empeño en dar a conocer esta enfermedad siempre en defensa de la vida.

La gran ovación de los asistentes, todos en pie, mirando hacia esa pantalla donde al otro lado, un emocionado Jordi Sabaté no podía contener las lágrimas. Eran lágrimas de agradecimiento, como bien escribía él después en su cuenta de twitter donde decía: "Sólo por el hecho de saber que ayudo a personas ya vale la pena vivir. Ayudar al prójimo me ayuda a mi mismo. No esperes que las personas te quieran, haz que las personas se sientan queridas por ti. El amor es el mejor amigo de la felicidad. ¡Viva el amor y Viva la vida!"

¡Qué grande eres Jordi! Como bien recordó Jesús Miguel Zamora, secretario general de CONFER en la clausura de los premios: ‘cuando hay cosas que tocan el corazón, la vida se transforma’.

Ojalá cada uno de nosotros seamos capaces de dejar que nos toquen el corazón, quizá sea entonces cuando comience el cambio que tanto necesita esta sociedad.

Leía esta mañana las palabras del nuncio en EEUU a los obispos que celebran estos días su Asamblea, y les decía algo muy cierto: "Si quieren ir rápido, vayan solos; si quieren llegar lejos, vayan juntos".

Pues eso es lo que necesitamos, llegar lejos, y hacerlo juntos, porque el carisma no depende de uno solo sino de llegar a los demás a través de uno mismo.