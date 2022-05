Irene Pozo: "Si queremos transformar el mundo en el que vivimos, tenemos que empezar por dar ejemplo"

Hoy te quiero hablar de los abuelos. No por nada especial, pero me han gustado mucho las palabras que el Papa Francisco les dirigía esta semana. Ya sabes que está dedicando unas catequesis al valor de la vejez, y recordando el ejemplo de fidelidad y coherencia del anciano Eleazar que no renegó de su fe aunque le costara perder días de vida, invitó a los mayores a demostrar que creer no es algo de viejos. Hacer coherente la fe enlaza directamente con nuestros jóvenes.

Porque si queremos transformar el mundo en el que vivimos, tenemos que empezar por dar ese ejemplo de fidelidad y coherencia a quienes nos observan.

El Papa habla mucho de las relaciones intergeneracionales. En el primer mensaje que envió tras instituir la Jornada Mundial de los Abuelos hablaba de que la vocación de la tercera edad es ‘custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños’. Es importante que los abuelos se encuentren con los nietos y viceversa. Decía Francisco que ‘los abuelos ante los nietos soñarán, tendrán ilusiones’, y los jóvenes tomarán esa fuerza y ese ejemplo de sus abuelos e irán adelante.

En un mundo donde nuestros jóvenes necesitan de referentes, en especial en las familias, los abuelos juegan un papel importante. A ellos, a los jóvenes, el Papa también los tiene muy presentes desde el inicio de su pontificado. Este mes les dedica su video de intención de oraciones, el video del Papa (luego lo escucharemos), y les pide escucha, valentía y servicio. Y también, prestar atención a sus abuelos.

Hoy en La Linterna de la Iglesia miramos a la jornada mundial de vocaciones y vocaciones nativas que se celebra el domingo. Vamos a conocer la historia de Justina Banda, es una religiosa que nació en un poblado de Zimbawe donde trabajaban misioneros españoles. Desde pequeña le llamaba la atención esa labor evangelizadora que llevaban a cabo y aunque su padre y su tío no se lo pusieron fácil, gracias al apoyo de su madre hoy es una de esas vocaciones surgidas gracias a la siembra de los misioneros. Y vamos a hablar con un sacerdote que es abuelo y padre de 4 hijos, perdió a uno de ellos en los atentados del 11-M en Madrid y años más tarde fallecía su mujer. A pesar de las dificultades difíciles que ha atravesado, nunca perdió la fe. Se ordenó sacerdote con 80 años. Una historia preciosa.