Irene Pozo: "¿Qué pasaría si realmente nos atreviéramos a mirar a los migrantes como iguales?"

Hoy venimos con los bolsillos llenos de historias bonitas, de esas que nos sacan una sonrisa, que nos dejan buen sabor de boca. Historias que nos hacen mirar la realidad de las cosas de otra manera, quizá como nunca hubiéramos imaginado. Pero a veces, escuchas algo, que te hace cambiar la perspectiva de las cosas…

Precisamente esto me pasó ayer, en una conferencia a la que asistí donde se hablaba de economía, el mundo de la empresa, el trabajo… y donde se puso sobre la mesa que la evolución respecto a las relaciones interpersonales en las empresas, había mejorado mucho respecto a años atrás. El problema está en que cuesta reconocerlo porque es algo que no llega a la vida pública.

Me dejó un poco descolocada esa afirmación, pero es cierto, no se trata a las personas igual. Creo que hemos crecido en humanidad y en valores y que hace falta dar ese paso para visibilizar que a pesar de todo lo malo que vivimos, que a pesar de las malas noticias que llenan nuestro día a día, no estamos tan mal.

Estos días se reúnen en la ciudad italiana de Asís miles de jóvenes para reflexionar en torno a cómo debe ser la economía, qué debe cambiar para que todo sea más justo. Al final la economía está en medio de todo: del trabajo, de las finanzas, la educación, el cuidado del planeta… ¿Qué pasaría si ponemos a la persona en medio y no al revés?

Es una cuestión que podría hacernos cambiar nuestro punto de vista no sólo en materia económica. Por ejemplo, ahora que se acerca la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado la Iglesia nos pide construir un futuro junto a ellos. ¿Qué pasaría si realmente nos atreviéramos a mirar a los migrantes como iguales, como personas? Me gusta una frase del mensaje de los obispos españoles para este día que dice que “la hospitalidad siembra futuro” y claro “no hay futuro sin atender a quienes forman parte de él”.

Pues de eso va el programa de hoy, ponemos el foco en aquellas personas en busca de esperanza, en busca de una vida mejor, de sueños cumplidos o al menos en camino. Personas acompañadas por personas. Hablamos de construir futuro. Y de personas que intentan hacer de este mundo un lugar más justo donde todos podamos caminar de la mano.

Te invito a que te quedes con nosotros para descubrir esto y mucho más esta noche en La Linterna de La Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 23 de septiembre.