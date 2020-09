Irene Pozo: "¿Por qué no hablamos de una vida digna cuando la medicina es curar y cuidar?"

‘No hay enfermos incuidables aunque sean incurables’. Son palabras que esta semana nos recordaba la nota que publicaba la Conferencia Episcopal con motivo de la Ley de la Eutanasia que está en trámite en el Congreso. Una nota necesaria, una vez más porque no es la primera vez que la Iglesia se pronuncia sobre este asunto, necesaria por tanto, en este momento, y con un claro mensaje que nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida, sobre el sentido del sufrimiento y sobre el significado de la muerte.

Son muchas las personas con las que me he cruzado esta semana, enfermos, familiares, creyentes y no creyentes, que a pesar del sufrimiento de la propia enfermedad, apuestan por la VIDA. Lo estamos viendo en este tiempo de pandemia. Cómo es posible que mientras nuestros sanitarios se dejan la piel en

acompañar y sacar adelante a cientos de miles y miles de personas infectadas de este maldito virus, estemos pensando en aprobar una ley, la de la eutanasia, que propone como solución la muerte.

¡Ojo! Una ley que además se presenta como si fuera una muerte digna… Y sin alternativas. No se habla de medicina paliativa. ¿Por qué no hablamos de una vida digna cuando la medicina es curar y cuidar?

La medicina paliativa, una gran desconocida, lo que hace es aliviar y humanizar el proceso final de la vida y acompañar no solo al enfermo, también a su familia. No se trata de alargar la vida, pero tampoco de acortarla. Si de aliviar el sufrimiento hasta que llega el momento de la muerte.

Garantizar unos cuidados paliativos de calidad y accesibles a todos sigue siendo una tarea pendiente. Y como nos recuerda la Iglesia: Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida es lo que se necesita en este momento. Porque hablar de una vida digna debería estar por delante de una muerte digna.

