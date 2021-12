Irene Pozo: "Parece que se quiere esconder el sentido religioso de la Navidad"

Hoy es un día para decir gracias. El equipo de ‘La Linterna de la Iglesia’ tiene 372 mil razones por las que sonreír esta noche. Y tras esa cifra, que la verdad empieza a dar un poco de vértigo, estás tú acompañándonos cada viernes. Es un bonito regalo en este tiempo de adviento en el que nos preparamos para vivir uno de los acontecimientos más importantes en la vida cristiana, el nacimiento de Jesús, el momento en el que Dios se hace presente en la historia.

En medio de las luces de barrios y ciudades, de las compras de estos días, de reencuentros familiares, y por qué no decirlo, de las ganas de vivir estas fiestas, hay un pequeño que va a nacer para traer esperanza al mundo. Y eso es algo ante lo que no podemos cerrar los ojos. Jesús nace por todos y para todos.

Se acerca la Navidad y da la sensación de que cada vez hay más empeño en esconder algo que sucedió hace más de 2.000 años. Parece que el sentido religioso de este tiempo se desdibuja, es la moda del “laicismo aguado, agua destilada”, como decía el Papa a su regreso del viaje a Chipre y Grecia.

“Y la tendencia a homologar todo, sin saber respetar ni siquiera las diferencias que realmente deben integrarse para construir una humanidad plena”, a la que se refería el Secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolin, tras la publicación hace unos días, en el diario italiano ‘Il Corriere de la Sera’, de la nota de la Comisión Europea que recomendaba a sus trabajadores evitar referencias cristianas en cualquier comunicación que se hiciera como propuesta de lenguaje inclusivo.

Por cierto, la Comisión Europea retiró esta nota para estudiar modificaciones, pero a día de hoy no se conocen cambios.

En fin, que no nos dejemos robar la Navidad. Que este adviento nos tiene que servir para reflexionar sobre nuestro papel como cristianos y la presencia pública que debemos tener. No renunciemos a nuestras raíces. Es tiempo de alegría, de luz y esperanza. No cerremos los ojos ante esta realidad.