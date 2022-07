Irene Pozo: "En estas fechas es importante hacer un hueco a Dios en nuestra maleta"

Hoy es 1 de julio y comienzan las vacaciones para muchos. La DGT espera 4,5 millones de desplazamientos este fin de semana y no se si sabes que en estas fechas, próximas al día de san Cristóbal que tiene lugar el 10 de julio, la Iglesia celebra su jornada de responsabilidad en el tráfico. Será el próximo domingo y no deja de ser una cosa curiosa esto de la Pastoral de la Carretera. Claro, si uno lo piensa, el hecho de acompañar a las víctimas de accidentes, a sus familias, incluso a aquellas personas que pasan mucho tiempo por su profesión en la carretera, es algo de agradecer.

Esa mano amiga que nos lleva en este tiempo a pasar unos días de descanso con la familia, con los amigos… y donde es importante hacer un hueco a Dios en nuestra maleta. Porque los cristianos no podemos hacer un paréntesis en vacaciones. Fíjate, es más fácil de lo que podemos pensar. Él está ahí, en ese paisaje que contemplamos, en la montaña, el mar o en ese paseo por la sierra que nos deja espectaculares imágenes y esa sensación de paz a veces tan anhelada.

En la belleza, en el silencio y hasta en el bullicio de los niños jugando que nos enseñan la fuerza de la vida. Se trata de no cerrar nuestro descanso a la fe. A mi me gusta, cuando visito un sitio nuevo, acercarme a conocer su Iglesia, su ermita… No deja de formar parte de la cultura del lugar. Y al final Cristo está ahí y es el que da sentido a nuestra vida. Además, en los lugares de veraneo, en este tiempo, se incrementa el número de celebraciones para acoger a todos los que así lo deseen. Porque en la Iglesia somos una familia y porque es bonito compartir también en vacaciones.