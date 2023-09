El increíble proyecto español que podría acabar con la sequía en el mundo: "Se puede usar en Doñana"

Te hablo ahora de un proyecto español que está en línea con esta encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si'. Lleva por nombre 'Agua+S' y se trata de un modelo sostenible que genera tanto agua como energía. Lo han desarrollado en la Universidad de Málaga como solución a la sequía que azota a toda la zona mediterránea y consiste en unificar en un mismo proyecto varias tecnologías que ya existen. Salvador Merino es profesor en la Universidad de Málaga y una de las personas que ha participado en este proyecto.

El proyecto consiste en instalar una desaladora en un pantano cercano al mar. Ésta usaría el agua del mar para convertirla en utilizable y, luego, verterla al pantano. Como la desalación se trata de un proceso que necesita de mucha energía, junto a esta máquina habría que colocar una serie de placas solares que la hiciesen funcionar. Estas placas estarían situadas en una plataforma que flotaría sobre el mismo pantano y, de este modo, la instalación sería autosuficiente.

Salvador Merino explica que un problema que tienen las desaladoras es que producen salmuera y no puede utilizarse de forma directa. De modo que hay que construir una tercera instalación cerca del pantano para tratarla. De esta manera, ahora sí, la instalación estaría completa.

Seguro que ya te has preguntado por qué no se ha llevado a cabo antes un proyecto como este si todas estas tecnologías ya existían con anterioridad. Salvador Merino nos explica que las grandes compañías tienen separadas las divisiones de energía y agua y por eso no crean estas estructuras únicas. Una instalación que, sin duda, podrá ayudar a las generaciones futuras a luchar contra la sequía.

De hecho, estas estructuras no solo harán falta en el futuro en países como España, sino que ya podrían empezar a utilizarse en países en desarrollo que sufren sequías de forma habitual. Allí, millones de personas se verían beneficiadas. Un problema sobre el que ya se ha hecho eco el Papa Francisco en varias ocasiones. También a través de su encíclica Laudato Si'.

Salvador Merino insiste en que deben comenzar a crearse estructuras de este tipo para asegurar el suministro del agua en todo el planeta, sin necesidad de estar pendientes de la meteorología.