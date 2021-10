El Gran Poder visita Los Pajaritos

Los Pajaritos es uno de los barrios más pobres de España. Está en Sevilla y estos días ha recuperado su lugar en el mapa gracias al Gran Poder, que hasta el 5 de noviembre permanecerá en tres parroquias de la zona: mañana sábado concluirá su estancia en Blanca Paloma para desplazarse hasta La Candelaria. Los vecinos de los Tres Barrios han acogido con los brazos abiertos a esta imagen tan querida en la capital andaluza. Pero su presencia debe constituir un punto de inflexión para avanzar en la búsqeuda de soluciones de un barrio marcado por el desempleo, el tráfico de drogas y la pobreza.

Desde hace dos décadas, la 'Plataforma vecinal Tres Barrios' reivindica un plan integral para Los Pajaritos pero que navega entre los cajones de los despachos, como lamenta en Aleluya su presidente, Fernando de Armas.

“Se trabajó con las administraciones en este plan durante dos años, pero quedó en nada porque la Junta de Andalucía no lo aprobó y el Ayuntamiento no registra partidas presupuestarias de calibre para solucionarlo. Cuando nos reunimos con ellos nos cuentan los mismos planes de siempre”.

Los años van pasando y, problemas como el desempleo, la analfabetización, los pisos tomados por traficantes de droga o el deterioro del mobiliario público, están enquistados. Rosario es una de ellas. A sus 45 años, regresó de Madrid con sus dos hijos adolescentes a Los Pajaritos, su barrio de toda la vida, para huir de los malos tratos.

Se estima que la ONG de la Iglesia ayuda cada más a unos 800 vecinos de Los Pajaritos. Lo hacen repartiendo material escolar, alimentos, productos de higiene o ayudas al alquiler: “Tenemos diferentes grupos de acogida para inmigrantes, mayores, jóvenes, de empleo, alfabetización...”, explica la responsable de Cáritas en la parroquia Blanca Paloma, Loli García, quien asegura que son parches ante la ausencia de las administraciones.

“Tenemos muchas promesas pero a la hora de la verdad, pocas. Ahora el Ayuntamiento se ha volcado mucho porque ha venido el Gran Poder y han arreglado muchas calles, podado árboles, están limpiando mucho… Hay mucha policía y más control. A la gente le llama la atención de por qué no se ha hecho antes”. La venta ambulante o la chatarrería son los medios para ganar unos euros entre muchas familias, pero otras viven de la droga, siendo el factor que más deteriora el ambiente del barrio sevillano.

“El problema es que familias que controlan el tráfico de droga se instalan aquí, empiezan a ocupar pisos para la venta y consumo de marihuana. Los Pajaritos es el mayor mercado de Sevilla, y esto deteriora el ambiente social, sobre todo entre chavales jóvenes”, explica Fernando de Armas. Así las cosas, los ajustes de cuenta y los tiroteos que revelaba Rosario están a la orden del día en el interior y en los aledaños de los edificios tomados por los traficantes.

Por ello, ella trata que sus hijos de once y 16 años no mantengan relación con gente del barrio: “No quiero que se junten con nadie de aquí ni yo quiero amistad con nadie. A los vecinos les saludamos pero cada uno en su casa”.

Y es que Rosario ha vivido episodios violentos en los últimos meses. El pasado mes de diciembre fue expulsada de su piso de alquiler por algunos de sus vecinos que se apropiaron del inmueble para habilitar una plantación de marihuana.

“Fue el 18 de diciembre, que estaba de alquiler en otro piso y me echaron unos gitanos de buenas a primera para la droga.. Estuve un mes en casa de varios amigos. Cáritas menos mal que me buscó un un piso de alquiler y me lo están pagando, pero yo lo que necesito es trabajar para sacar a mis hijos adelante”, reclama la vecina de Los Pajaritos.

Reconoce que no le gusta la realidad de su barrio, pero no le queda otra. Actualmente puede afrontar el pago de su alquiler gracias a Cáritas: “Mi vida es muy complicada. No tengo trabajo y no recibo ayudas de nadie, más que de la Iglesia. Vivir en este barrio implica aguantar muchas miserias y abusos. Aquí todos los días hay tiroteos”, lamenta.