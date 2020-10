Fratelli Tutti, una respuesta a la realidad que vivimos

Todos sabemos que el mundo vive un tiempo muy complicado, a nadie se le escapa que estamos pasando por uno de los momentos más preocupantes de la historia. Aunque, si echamos la vista atrás, siempre encontraremos épocas malas: enfermedades como la peste negra que arrasó Europa, guerras que no sólo se llevaron por delante la vida de muchaspersonas sino que sus consecuencias fueron terribles,o la crisis económica de 2008 que aún hoy vamos arrastrando unida a lo que estamos viviendo.

Incluso en nuestra vida personal, seguro que hemos tenido mejores y peores momentos. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos salido de estos malos momentos? ¿hemos caminado solos? ¿Hemos tenido a alguien al lado que nos ha ayudado?

Decía hace unos días en su mensaje a la ONU el Papa Francisco, que de una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores, pero no iguales. Esto depende en gran medida de nuestro grado de implicación a la hora de buscar soluciones. ¿Estamos haciendo lo posible por ello? ¿Buscamos diálogo que genere puntos de encuentro? ¿Quizá lo que se necesite sea un cambio de actitud,por todas las partes implicadas, para que esto sea posible?

Todas estas cuestiones que nos tocan de cerca y que en cierto modo afectan a una sociedad en la que todos nosotros nos movemos, hacen que uno se pare a pensar sobre ello porque parece que vivimos estancados en el problema, en una crisis no solo económica, también social, donde cada uno de nosotros espera que llegue la solución.

Leyendo esta semana la nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, me daba cuenta de la gran ayuda que suponía ese documento porque realmente aporta luz a la realidad en la que nos encontramos.

Esta Encíclica, que ya sabes que es uno de los documentos más importantes de un Papa, toma como modelo a San Francisco de Asís (el santo al que el Papa debe su nombre) y hace un profundo repaso a los grandes males y problemáticas de nuestros días: desde la mala política a la que por desgracia parece que nos estamos acostumbrando, pasando por el drama de las migraciones, el cuidado del medioambiente, las guerras… Pero no se queda solo en el diagnóstico, va más allá, a las propuestas concretas: para la fraternidad, la paz, el perdón, incluso la amabilidad.

Creo que no me equivoco si digo que Fratelli Tutti, Hermanos Todos, resume los más de 7 años de pontificado de Francisco. Y a ella, a Fratelli Tutti, quiero dedicar este programa de hoy porque como decíauno de los personajes que ha inspirado al Papa en esta Encíclica, que por cierto son unos cuantos, hablo deGhandi: “la fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable”.