"El Día del Amor Fraterno no es dar cosas, sino darnos a nosotros mismos"

Jueves Santo, celebramos la institución de la eucaristía. Es también la conmemoración del amor fraterno, del darnos al otro. Un día especial para Cáritas y las personas que la forman, que se dedican, precisamente, a eso, a entregarse a los demás.

Ese darse a los demás sin condiciones, ese amar como servicio, ese mirar a la persona desde la humildad está muy presente en la historia que te voy a contar ahora. En Cáritas Diocesana de Cádiz lo saben muy bien.

Allí tienen 3 programas de atención a personas desfavorecidas: "El programa de Empleo y Formación, el programa de Personas sin Hogar, y el Programa de Familia y Atención Primaria", explica Pilar Pérez, responsable de este último.

"Dentro de este programa se desarrollan diferentes proyectos de atención a las familias, que en un principio son acogidas por las Cáritas parroquiales y, después, pasan a nuestros proyectos", señala Pilar.

Una de esas familias que recibió ayuda de Cáritas a través de sus proyectos es Nora. Ella estaba embarazada y con una niña pequeña de 3 años cuando expulsaron a su marido de nuestro país. Nora malvivía en una habitación alquilada: "Poco a poco me fueron ayudando, con leche, pañales, ayudas económicas... y pude alquilar un piso decente para poder estar con mis hijas".

Con mucho esfuerzo, y con la ayuda de Cáritas, ha conseguido salir adelante: "Agradezco muchísimo a Cáritas todo el apoyo que me han dado. Siempre que he pedido cualquier cosa han estado ahí. Siempre que hablo con cualquier amiga o con cualquier familiar nombro a Cáritas, porque me ayudaron en un momento en el que no sabía qué hacer". Ahora trabaja como interina en un instituto, como conserje, y quiere sacar la oposición para poder quedarse.

Para Pilar, el Día del Amor Fraterno "es el Día de la Eucaristía. Y el signo de la Eucaristía es compartir con los demás y darnos a los demás. No dar cosas, sino darnos a nosotros mismos. Es el mensaje básico de Cáritas".