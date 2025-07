Carlos Taracena, misionero digital, listo para participar en el Jubileo: "El único influencer es Cristo"

Roma se prepara para acoger por primera vez a influencers católicos, que celebran su jubileo este lunes 28 de julio y el martes 29 de julio. Uno de los jóvenes que va a participar es Carlos Taracena, al que personalmente le gusta más hablar de misionero digital: “el único influencer para nosotros ha sido Jesús”.

su cuenta es su misión

Carlos nos confiese que el único motivo por el que permanece en las redes sociales es porque ha visto que tiene una misión a través de ella: “si tuviera cuenta personal, me la borraría ahora mismo”. Para el, es el lugar ideal para mostrarle a los jóvenes que hay esperanzas, ese es el sentido que le encuentra y que intenta transmitir.

La vida de Carlos cambia radicalmente hace 3 años, cuando sale de misión en España, y se da cuenta que los dones que el ha recibido son para gloria de Dios. Y decide compartirlo con las personas: “gracias a eso he conocido a gente maravillosa, pero me quedo sobre todo con los testimonios de gente que me ha escrito por redes y me cuentan que se han convertido, o matrimonios que lo estaban pasando muy mal y encuentran consuelo en mis palabras

“YO ERA UN JOVEN QUE CALENTABA BANCO”

“Yo era un joven que calentaba banco, y adamas salia por las noches, tomaba copas hasta muy tarde”, es en ese momento cuando descubre la coherencia de la importancia de estar en servicio, “me cambia la vida radicalmente”.

En el momento en el que Carlos va a crear contenido, lo primero que hace es ir a su habitación, y en el silencio, rezar y preguntar al Señor que es lo que quiere. Su contenido se basa en cosas sencillas de la vida: “cosas cotidianas a las que les doy sentido, decirle a los jóvenes, que estén pasando lo que estén pasando, hay una luz, y esa luz es Jesús”.

“Me encantaría, y cada vez mas, llegar a la gente que no conoce a la Iglesia, porque yo he estado fuera, y cuando estaba peor, y salia de una relación toxica, fue un sacerdote el que me acogió”, nos cuenta Carlos.

VIVIR LA SEXUALIDAD DESDE EL AMOR

A día de hoy vive en una actitud de agradecimiento. De cara a su boda, que será el próximo 7 de septiembre, se ha dado cuenta que debe dar testimonio de lo que van a vivir: “Es muy raro que un tipo se case con alguien con el que no se ha acostado”, nos cuenta que eso le ha ayudado a tener cero dependencia sexual.

Quiere hablar en redes de su experiencia maravillosa, y animar a la gente a que se acerque para formarse. Aunque añade, que la tendencia de controlar la sexualidad, se está poniendo de moda: “cada vez veo mas tipos que salen diciendo que es positivo dominarse, y no desde el punto de vista religioso”.

Señala que para que esto suceda, hay que poner el amor como base de absolutamente todo. Por supuesto, cuando en redes ha hablado sobre esto, se ha encontrado diferentes tipos de acogidas, están los que le apoyan: “y también he recibido muchas críticas. He llegado incluso, a tener con personas, que primero buscaban enfrentamiento directo, una conversación serena. Cuando se acerca alguien con ese tono, solo digo: no te preocupes, si tienes alguna duda,te respondo”.

LAS CONVERSIONES SE VIVEN DE CORAZÓN A CORAZÓN

Carlos nos explica que las redes sociales son una buena herramienta para acercarnos a las personas: “pero no olvidemos que las conversiones se viven de corazón a corazón, a la gente no le cambia la vida por una buena campaña de instagram, sino al tener un encuentro personal con Cristo”.

Esta absolutamente convencido que hoy en día, los jóvenes, lo que buscan es verdad, sin embargo, muchas veces no saben donde encontrarla: “si algún joven oye esto, que se acerque a formarse a grupos, que no tengan miedo. La fe no se puede vivir en solitario. Vivir la fe en solitario es de pistolero, y al final te pegan el tiro y caes”.

SOBRE EL JUBILEO DE LOS INFLUENCERS...

De la próxima semana, Carlos espera un encuentro de esperanza de todos los jóvenes: “Necesitamos volver a unirnos. Hay quienes hablan ahora de una primavera, porque de verdad te cuento que estamos viviendo un momento precioso, que la gente se está planteando que hace falta verdad y esperanza”.

De León XIV, y las palabras que pueda dirigir a los jóvenes, está muy seguro que va a saber bien que decirles: “va a dar respuestas y nos la va a dar con sus palabras”.