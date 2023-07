El testimonio de Carlos Taracena, misionero digital: "Es de pistolero vivir la fe en solitario"

Carlos Taracena es evangelizador a través de sus redes sociales, concretamente de Instagram. Con la parroquia San Clemente Romano de Madrid, acudirá a la JMJ de Lisboa, que se celebra del 1 al 6 de agosto.

En el programa ‘Ecclesia: destino JMJ' de TRECE, Taracena ha expresado el deseo de todos los peregrinos por viajar a la capital portuguesa, en la que será la primera Jornada Mundial de la Juventud después de la pandemia: “Los grupos de Whatsapp arden, la gente está deseando que llegue”, ha aseverado.

Y es que como ha argumentado en el programa de TRECE, la fe es importante vivirla en comunidad: “Es de pistolero vivir la fe en solitario, pero si caminas en comunidad todo es más sencillo. Para un joven que vaya a Lisboa y compartir una misma idea y oración con tantos jóvenes, marca verdaderamente. Vamos a volver de Lisboa con las palabras del Papa Francisco claras y al corazón”, ha explicado.

El joven madrileño pertenece a la Misión Jatari, una propuesta de misión en Madrid, Palencia y Perú. De hecho, Taracena acudirá a un pequeño municipio de la provincia palentina, Cisneros, una vez concluya la JMJ. Y es que evangelizar en lo que se conoce como la 'España vaciada' constituye un carisma que representa a esta misión.

“Acompañamos a sacerdotes allí donde haga falta. No hay que ir muy lejos para hacer misión. La misión se hace en tu propia familia, y es necesaria en España, en los pueblos, lugares que no recordamos. Es necesaria nuestra presencia”.

Pero como hemos recalcado al inicio, Carlos Taracena evangeliza a través de las redes sociales desde hace un año aproximadamente: “Todo surgió por una necesidad de compartir lo que he recibido gratis. He crecido en la Iglesia y he tenido una conversión bonita en la que he vivido oración, sanación y servicio. Esto que he recibido he sentido que tenía que compartirlo a través de una pantalla, y ha sido un verdadero regalo .El feedback es tremendo y estoy agradecido”, ha manifestado.

No obstante, Taracena ha rechazado autodenominarse como 'influencer', ya que considera que “no es el fondo que quiero transmitir, que es Jesús. La palabra 'influencer' no hace honor a lo que queremos hacer, que es misión y prefiero llamarme misionero digital”, ha matizado.

En este sentido, ha llamado a quienes sienten la vocación misionera a ponerse en marcha sin esperar un momento clave en nuestra vida: “La misión se vive desde casa, un padre con los hijos, una abuela con la familia, y quien acude al trabajo también lo hace. No esperaría a un llamado particular, sino que en todo momento estamos llamados. Es un regalo”, ha apuntado.