Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, S. D. B.: "COPE es Iglesia en salida, sigan adelante con mucho valor"

Si hay una persona que conoce bien al Papa es el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, S. D. B. El purpurado hondureño es una persona de total confianza para Francisco y, además de arzobispo de Tegucigalpa, es el coordinador del Consejo de Cardenales que asesora al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia católica. Ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna de la Iglesia' y ha tratado temas tan diversos como la reforma de la Curia Romana o la reciente celebración de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en las que ha participado activamente.

El cardenal Rodríguez Maradiaga sufrió hace unos meses la covid-19 en sus propias carnes: "Casi me manda para la vida eterna, pero no es que estuviera triste. Estaba muy feliz", ha señalado.

Hace unos días se celebró la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en la que han intervenido 70 000 participantes entre laicos, religiosos, sacerdotes, obispos... y que ha servido para marcar los retos que le vienen a la Iglesia en esta parte del mundo. "Ha sido una experiencia inédita, fabulosa, muy gratificante... de mucho trabajo, aunque aparentemente era un puñadito el que estaba presencialmente en México, pero la gran mayoría estábamos a través de las redes toda la jornada", ha explicado el purpurado hondureño.

El cardenal ha señalado cuáles han sido los principales hitos de este encuentro: "Una liturgia preciosa que nos motivó a una oración intensa. La hermana Daniela, secretaria general de la CLAR, se encargó de preparar esto a lo largo del año y verdaderamente nos guió con un tino y con una riqueza enorme de espiritualidad. No era un parlamento, sino una asamblea en la cual el protagonista era el Espíritu Santo".

El arzobispo de Tegucigalpa ha explicado que esta Asamblea ha sido muy preparada: "Hemos tenido 2 años, 70 000 aportes tras el período de escucha. Ha hecho surgir mucha vida en la Iglesia. La pandemia tenía encerrada a mucha gente, pero al ser motivados a la escucha, ha habido como una resurrección".

Los desafíos que afronta la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe son claros: "Están planteados en el documento con las conclusiones, que fue resumido para la Asamblea. Pero no se dio el trabajo por hecho. Me encanto ver la espontaneidad con la que hablaban igual un obispo que un campesino. Con total libertad", ha señalado el cardenal, quien también ha recordado que el Papa les manifestó su apoyo desde el primer momento: "En el mensaje inicial dijo: 'Con mucho coraje, adelante'".

El cardenal hondureño no ha esquivado ninguna pregunta, y se ha mojado para hablar de la salud de Francisco: "Está estupendo, está excelente en su salud. Sus preocupaciones pasan ahora por la sinodalidad, una de las grandes reformas de la Iglesia. Es un camino irreversible. Solamente para adelante y, si se puede, en quinta o sexta velocidad, porque los desafíos no pueden esperar", ha asegurado.

El purpurado ha asegurado que el Papa tiene claros cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la Iglesia y los describe en sus documentos papales. "Una descripción tan encarnada, tan real... él sabe identificarlos. No hay tiempo para estar sentado, hay que responder con rápidez", ha añadido.

También ha hecho balance de este año 2021 tan convulso, el segundo de la pandemia: "En medio de todo, el balance es sumamente positivo. Hemos estado cerca, aunque no físicamente. La creatividad en las parroquias, a través de las redes sociales, no ha faltado. No les ha faltado la celebración eucarística, la oración... y se ha incrementado enormemente. Aunque se termine la covid, no se acaba el servicio", ha afirmado el arzobispo de Tegucigalpa.

El cardenal Rodríguez Maradiaga también ha asegurado que la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium está a punto de ser publicada: "El Consejo de Cardenales no está durmiendo el sueño de los justos. Nuestro trabajo es ayudar al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia universal. Abordamos una cantidad de temas que son discutidos, son evaluados y que dan mayor flexibilidad al Santo Padre a la hora de tomar decisiones. Muy pronto, tal vez, con ocasión del inicio del año, el Papa podría publicar la Constitución".

El purpurado también ha analizado lo que le va a deparar la Iglesia en 2022: "Mayor solidaridad, mayor participación y, sobre todo, mayor creatividad. Porque en la Asamblea Eclesial se nos dijo 'somos discípulos misioneros en una Iglesia en salida'. Y 'en salida' no son metáforas. Quiere decir hacia los marginados, ser hospital de campaña donde sanar tantas heridas y llevar a Jesús allá donde no lo pueden conocer".

El cardenal Rodríguez Maradiaga también ha agradecido la labor que realiza la Cadena COPE: "Quiero felicitarles, porque COPE lleva esa Palabra, COPE es Iglesia en salida y sigan adelante con mucho valor", ha concluido el purpurado hondureño.

