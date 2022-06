Así es la labor caritativa que los agustinos realizan con una asociación que atiende a personas sin hogar

La labor caritativa de la Iglesia tiene muchas caras. Algunas veces se puede ayudar con gestos sencillos, como el que realizan cada día los agustinos de los colegios mayores Mendel y Elías Ahuja de Madrid. Aunque todo comenzó hace 6 años, con los colegios San Agustín y Buen Consejo de la capital. "Nuestra primera vinculación fue a través de la comida y, poco a poco, fuimos conociendo su labor", explica el padre Ángel Ruiz, OSA.

Aunque los comienzos no fueron sencillos. Al principio era problemático entregar la comida que sobraba en los comedores, pero llegaron a un pacto con las empresas que las preparaban: "Empezamos a darle lo que sobraba de las comidas del comedor, porque esto las empresas lo tiraban", explica el religioso.

Pero todo cambio con la llegada de la pandemia. Los colegios cerraron sus puertas por la covid y el padre Ángel fue destinado al Colegio Mayor Mendel. Allí vio que la comida que le sobraba a los colegiales también se desperdiciaba: "Hablé con ella y empezaron a recoger la comida" del C. M. Mendel y del C. M. Elías Ahuja, también gestionado por los agustinos.









Ella es Gloria Iglesias. "Una azafata de Iberia, que había dejado su carrera profesional y se dedica a recoger gente de la calle, excluida y con problemas", explica el padre Ángel.

Gloria nos cuenta que siempre ha realizado voluntariados, pero hay uno en especial que le cambió la vida: una peregrinación a Lourdes en tren. "Me pusieron en el vagón de los sin techo. Como nadie quería ir ahí y a mí me daba igual, fui en ese vagón. Durante 5 días que duró la peregrinación estuve hablando y conviviendo con ellos y, cuando me baje, me quedé muerta porque todos esos chicos con los que había convivido durante esa semana esa noche dormían en el suelo".

Así, con mucho esfuerzo, nació la Asociación Proyecto Gloria en el año 2000. Era la respuesta de Gloria Iglesias a los problemas con los que se encuentran muchas personas en situación de calle, con enfermedades como el sida y sin un lugar al que ir. Por su piso de acogida han pasado más de 200 personas. Algunos, tras rehabilitarse, han logrado encontrar un trabajo e incluso formar una familia. Pero otros están tan enfermos que apenas pueden valerse por sí mismos. Son los "posos", como ella los llama, los que se quedan en el piso para siempre: "Para mí son mis hijos. Algunos llevan conmigo 20 años porque están tan malos que no pueden trabajar. Están tan enfermos que dónde van a ir", se lamenta.

Para sostener esta ONG, Gloria instaló en la calle del General Palanca, 34 de Madrid un rastrillo de muebles usados que vendía de segunda mano en el que trabajan algunos de los hombres que acoge: "Empecé cogiendo muebles de la basura para poder empezar a vender algo. Y hemos ido creciendo y recogemos muebles que están muy bien y vendemos de segunda mano, hacemos mudanzas, portes... y con eso es con lo que más o menos sobrevivimos", explica.

Pero la pandemia también ha golpeado fuertemente a la ONG y, desde ese momento, no levantan cabeza. Tienen dificultades para pagar el alquiler del piso donde viven y el del rastrillo donde trabajan. Gloria asegura que la ayuda de los agustinos es fundamental: "Los cocineros son un encanto de personas. Y el padre Ángel, para qué te voy a contar. Es con el que me manejo mano a mano. Nos tratan como si fuéramos reyes. Si no hay, hacen lo que sea con tal de que nosotros tengamos comida. No nos ha faltado comida ni un solo día desde que se comprometieron", afirma Gloria.

Pero esta ayuda no es suficiente. Ahora, Gloria teme que el trabajo que viene realizando desde hace 22 años se pierda por falta de financiación.