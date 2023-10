Ana Medina: "Teófila Barbado, premiada por amar y servir a su parroquia y a sus vecinos"

Cuántos santos de la puerta de al lado encontramos entre el Pueblo de Dios. Cuántas personas entregadas desde el anonimato, desde la sencillez y cotidianidad... No hacen las cosas para ser vistos, sino por amor a la Iglesia, porque su vida está sostenida por la fe, la comunión y el servicio. Pero la buena noticia es que no pasan desapercibidos.

Es el caso de Teófila Barbado, Teo para los amigos, de Nava de la Asunción, en Segovia, que presenta Ana Medina en su comentario en la Linterna de la Iglesia. Tiene 92 años, 4 hijos y 5 nietos, y en su vida ha trabajado mucho, lo hizo durante años en una fábrica de galletas, limpiando casas, ayudando en distintos negocios y sacando adelante a sus hijos. Y también, en la iglesia, como explica su hija Petri: «La verdad es que ayuda a todo el mundo, siempre he estado con las vecinas, con todo el mundo». Ella añade: «Es que me salía a mí de dentro, no es que me mandaran a hablar. No me cambiaba nadie, y hasta la muerte, hasta que Dios me llame».

Ahora la Diócesis de Segovia la ha reconocido con el Premio San Alfonso Rodríguez, que premia la labor callada de todos aquellos fieles dedicados a los pequeños servicios cotidianos en favor de la Iglesia y del mundo, como ese santo jesuita segoviano que alcanzó la santidad desde su servicio como portero y conserje. Para Teo ha sido una gran sorpresa: «Yo no me merezco estas cosas tan bonitas. No me lo esperaba. Para mí no es para que me den un premio, lo hacía porque me salía de dentro. ¿Que estaba sucia un alba? A lavar. Nosotros procurábamos tener la iglesia impecable, porque es que gozábamos de estar ahí. Nos sentábamos atrás en la iglesia, donde se pone don Javier ahora, cuando se sienta atrás, y ahí la contemplábamos. “Ay, qué bonito". Estábamos tan a gusto aquí, felices».

Teo también ha cuidado de la comunidad, de sus vecinos, prestando ayuda a todos, especialmente atenta a los más enfermos o necesitados, como explica el párroco de Nava de la Asunción, Javier Martín: «Lo ha transmitido a su familia y a sus hijos, sobre todo, como ha dicho, ese ser buenas personas, trabajadoras. Pero todo tiene ese punto de unión que es la fe, que lo une todo».

Una vida sencilla, de entrega cotidiana que ahora es reconocida por la Diócesis de Segovia.