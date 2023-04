Ana Medina: "Queda mucho para garantizar un hogar a las personas en exclusión social"

Ha sido recibido con satisfacción por Cáritas Española. Supone la primera norma en España que regula este derecho humano y sale adelante no solo después de años de negociaciones entre las fuerzas políticas, sino con las propuestas de actores sociales como el brazo socio caritativo de la Iglesia católica. Cómo abordar el desalojo de personas vulnerables que residan en viviendas que no son suyas, cómo estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles y amparar públicamente las viviendas protegidas son algunos de los puntos de esta nueva norma, que Cáritas, sin embargo, considera aún mejorable. Queda mucho por hacer para garantizar el disfrutar de un hogar a las personas y familias en exclusión social y vulnerables y este proyecto de ley es todavía insuficiente, afirman. El riesgo, que los buenos principios y objetivos planteados en ella se queden en el papel, y no alcancen verdaderamente la realidad diaria de las miles de personas y familias que pierden su hogar o viven en situaciones de escasa dignidad. La ley, que entre otras cosas, incluye la definición del sinhogarismo, abriendo a la posibilidad de políticas públicas para quienes viven sin techo, es un paso pero necesita mejoras, como una mayor concreción de las medidas o el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos sobre la vivienda. La situación de emergencia de muchas personas exige un paso más seguro, profundo y potente para salir del pozo oscuro de la vivienda en España, recuerda Cáritas.

Ana Medina

Ana Medina es periodista y escritora. Desarrolla su labor profesional en la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga y colabora en prensa, radio y televisión con diversos medios nacionales, como COPE, TRECE y la revista Ecclesia entre otros. Doctora en Comunicación Audiovisual, es profesora en los Centros Teológicos “San Pablo” de Málaga y autora del libro “La Iglesia y la alegría de comunicar”, editado por la Diócesis de Málaga. Más recientemente, ha publicado el poemario Vagón Silencio (ed. PPC, 2021). En 2020 recibió el I Premio de Poesía en Tiempos de Dificultad de la Fundación Cultural Herrera Oria.