Ana Medina: "Las víctimas de abuso son terreno sagrado"

En su vídeo de oración para el mes de marzo, el Papa habla de nuevo de la tragedia de los abusos, especialmente de aquellos cometidos por miembros de la comunidad eclesial.

Los abusos, centro del Vídeo del Papa Francisco de marzo con la intención de oración que el Santo Padre confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Pedir perdón es necesario, afirma Francisco, para sanar a las víctimas. Pedir-les perdón. Incluyo el les, porque son ellos, ellas, tienen rostro, nombre, son de carne, y es carne herida, que necesita ser sanada. Pero eso no basta. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. No se trata de reputación, de credibilidad, se trata de daño, de un dolor al que no podemos permitir que nadie más sea expuesto. Para ello, el Papa habla de acciones concretas en la Iglesia para ser parte también de la solución: acciones que reparen los horrores que las víctimas han sufrido y prevenir que no se repitan. Ellas, las víctimas, tienen que estar en el centro de todo, dice el Papa. Cuando escuchas y miras a una víctima, no puedes afrontar de igual modo este tema. Sabes que ella también es terreno sagrado.

El artista italiano Hermes Mangialardo es el creador del vídeo de animación que acompaña a la imagen de Francisco, que juega con el simbolismo para mostrar las consecuencias de los abusos y la posibilidad, siempre, de la sanación. Y es que el Papa es claro: La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sean. Tiene que ser «un ejemplo para ayudar a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad y en las familias», y «ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas».