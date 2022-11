Ana Medina: "Hay imágenes que son gritos"

Verdaderamente hay imágenes que son gritos y esta semana sucede con la que traigo hasta aquí. El Vídeo del Papa pone ante nuestros ojos este mes de noviembre la terrible realidad de los niños y niñas que sufren abandono, violencia o esclavitud en el mundo. Afirma Francisco que cada niño marginado es un grito, un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. «Un niño abandonado es culpa nuestra», dice el Papa. Y es así cuando no asumimos nuestra responsabilidad en este sistema económico y social que genera condiciones de miseria para los niños, o cuando simplemente preferimos mirar hacia otro lado y no ver que existen. Las cifras nos dicen que hay más de 2.200 millones de niños en el mundo, y que la mayoría de ellos vive en países en vías de desarrollo. 244 millones de entre 6 y 18 años no van a la escuela, y la defensa de sus derechos sigue siendo la lucha más difícil, la que menos nos compromete.

Además de actuar, Francisco en su video mensaje nos llama a ir más allá: a rezar para que todo niño en el mundo pueda recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no lo olvida.

Sobre Ana Medina

Ana Medina es periodista y escritora. Desarrolla su labor profesional en la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga y colabora en prensa, radio y televisión con diversos medios nacionales, como COPE, TRECE y la revista Ecclesia entre otros. Doctora en Comunicación Audiovisual, es profesora en los Centros Teológicos “San Pablo” de Málaga y autora del libro “La Iglesia y la alegría de comunicar”, editado por la Diócesis de Málaga. Más recientemente, ha publicado el poemario “Vagón Silencio” (ed. PPC, 2021). En 2020 recibió el I Premio de Poesía en Tiempos de Dificultad de la Fundación Cultural Herrera Oria.