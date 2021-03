Alicia Latorre, Sí a la Vida: "No vamos a parar hasta que haya unas leyes justas"

Como vemos, la pandemia ha modificado nuestras vidas y costumbres de alguna manera, pero la esperanza y la vida se abren paso un año más. Acabamos de aprobar en el Congreso la ley de eutanasia, pero son muchas las voces en nuestra sociedad que gritan ‘Sí a la Vida’. Hoy más que nunca, en esta situación de crisis sanitaria que vivimos, es fundamental defender la vida y su dignidad. Por ello la Plataforma Sí a la Vida, como cada año, celebra este domingo, 21 de marzo, un encuentro online a través de su canal de YouTube. El objetivo es celebrar el Día Internacional de la Vida, y como siempre, defender las vidas más indefensas. En 'La Linterna de la Iglesia' hemos hablado con la coordinadora de la Plataforma, Alicia Latorre.

"Diremos siempre 'Sí a la Vida', en primera persona y a nivel social. La aprobación de la Ley de la eutanasia es una dificultad añadida, tenemos un disgusto muy grande, pero no vamos a perder la esperanza. Cumplimos diez años y aunamos a la práctica totalidad de las asociaciones provida de España. Y adquirimos el compromiso de que entorno al 25 de marzo saldríamos a la calle y eso no nos lo va a quitar nadie. No vamos a parar hasta que haya unas leyes justas", explica Latorre.

Sobre el aborto, Latorre lo tiene claro: "no creo que el debate se haya perdido. La pérdida sería si se hubiera cerrado el debate. En la medida en que lo pongamos sobre la mesa, veremos la fuerza que tienen los hechos, de lo que supone el aborto, en todas las personas que participan, las vidas perdidas... Hay que poner en valor el trabajo que se está haciendo. No es una esperanza vana, se está haciendo muchísimo bien".

Es el segundo año en el que este evento se realiza de manera virtual. "Tendremos a José Luis Pérez como presentador y escucharemos testimonios, canciones, sorteos... mucha vida y mucha esperanza, concluye la coordinadora de la Plataforma Sí a la Vida.