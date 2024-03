El agua, un derecho básico en el foco de la Iglesia Católica

En el Día del Agua,AnaMedina recoge el guante que lanza Manos Unidas, ONG católica de Desarrollo., que no ha querido dejar pasar este día sin alertar de su uso justo en beneficio de los pobres del planeta. 2.000 millones de personas, 3 de cada diez, no dispone de agua potable, según la UNESCO informa en el pasado 2023. Casi la mitad de la población mundial carece de acceso a un saneamiento seguro y si estas cifras nos alertan, lo hace aún más la certeza de que esta escasez empeore en los próximos años. En este día, en que estamos llamados a tomar conciencia de la crisis mundial del agua, Manos Unidas vuelve a recordárnoslo y expresa que la Iglesia no es indiferente a esta realidad.

A través de esta ONG de Desarrollo de la Iglesia católica, se hace posible apoyar acciones a favor de que poblaciones con pocos recursos tengan acceso al agua en salud y respeto a los ecosistemas. A través de los más de 130 proyectos ONG, en los últimos 5 años, Manos Unidas promueve la higiene y el saneamiento básico y contribuye de modo eficaz a la formación para la gestión de las infraestructuras de agua y el uso eficiente de este bien.

La gestión del agua es fuente de conflictos bélicos en todo el mundo, además de motivo de pobreza y muerte para millones de personas en todo el planeta. Y, como afirma el Papa, es un derecho humano básico, fundamental y universal que debemos contribuir a asegurar ante la tendencia de privatización que sufre en la actualidad. Sólo así estaremos contribuyendo al desarrollo de los pueblos y respetando su dignidad.