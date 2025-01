Rafael Vázquez, director de Diálogo Interreligioso en la Conferencia Episcopal, advierte que derogar el delito de ofensa religiosa "favorece un clima de falta de respeto"

Este sábado comienza la Jornada Oración por la Unidad de los Cristianos, con el que desde hace más de un siglo se pretende tomar conciencia sobre la importancia de lograr la plena comunión entre los cristianos.

El director para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española, Rafael Vázquez, ha explicado en 'La Linterna de la Iglesia' que el ecumenismo se refiere a la búsqueda de la unidad plena “entre las iglesias cristianas”, matizando que ya existe una unidad al compartir un mismo bautismo, una misma fe y compartir algunos sacramentos con la Iglesia Católica.

“No hemos podido todavía llegar a la plenitud de esa unidad que se expresaría de forma maravillosa a celebrar la Eucaristía juntos. En esta tarea del ecumenismo está la Iglesia Católica, pero también las iglesias protestante, anglicana, ortodoxa y orientales”. En este sentido, Rafael Vázquez ha recordado que la Iglesia Católica se sumó más tarde, a partir del Concilio Vaticano II.

Desde entonces, se han trabajado en multitud de documentos pero que, lamenta el director para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española, “no se han llevado a la realidad de las iglesias”, lo que a su juicio se debe a “un problema que va más allá de lo teológico”.

Para Vázquez, es importante seguir ahondando en el aspecto teológico, pero avanzar en “nuestras relaciones personales” y “trabajar en proyectos comunes”. Y es que el responsable del Diálogo Interreligioso del episcopado ha hecho hincapié en los retos que unen a todas las iglesias cristianas, como son “la secularización, la justicia social, la pobreza, el respeto a las libertades religiosas, el respeto a la dignidad de la vida humana desde el comienzo y hasta el fin, trabajar por la paz, denunciar la violencia, la ecología... hay una serie de pasos para dar y nos llevará a la convergencia”, ha señalado.

LOS OBJETIVOS DE LA MESA DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Para trabajar en esta dirección, Vázquez ha destacado la creación reciente de la mesa de Diálogo Interconfesional, que nació con el objetivo de “poner en común lo que estamos haciendo juntos por la sociedad española”.

“El otro día teníamos una reunión donde nos planteamos cómo trabajamos cada iglesia por las personas migrantes y era impresionante las cifras, los proyectos, las entidades que están trabajando. Se plantea cómo podemos trabajar juntos al servicio de la sociedad y proponer una mejora desde nuestra perspectiva de fe”, ha explicado.

Además, Rafael Vázquez ha indicado que la constitución de esta mesa es un paso más de la Iglesia Católica, la mayoritaria en España, para mostrar su preocupación por las confesiones minoritarias: “Es un paso que hemos dado para decir que es importante que se respeten los derechos de de todas las personas de fe”.

Rafael Vázquez, sobre una posible derogación del delito a ofensas religiosas: "no nos hace crecer como sociedad”

En este punto, el director para las Relaciones Interconfesionales ha sido cuestionado en 'La Linterna de la Iglesia' por la proposición de ley que registró el PSOE con la que se reformaría el Código Penal para eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, y sobre el que las distintas confesiones se pronunciaron en un comunicado conjunto.

Vázquez ha comenzado recordando que el artículo 525 del Código Penal especifica que mediante el escarnio, la vejación, la burla intencionada y constante sobre imágenes, personas, dogmas o libros sagrados se hieren los sentimientos religiosos.

Vázquez ha cuestionado “que en una sociedad democrática se favorezca la falta de respeto de las personas en su fe, porque todas las personas tienen derecho a sentirse respetada en su ideología o incluso en su falta de fe, porque el artículo 525 no solo ampara a los creyentes, sino a los ateos y los que se confiesan no creyentes”.

De ahí que a juicio de Rafael Vázquez derogar este artículo debilite la libertad religiosa y de conciencia: “Favorecer un clima de falta de respeto y ofensa que no esté penalizada creo que no nos hace crecer como sociedad”, ha advertido.

Además, alerta que “cuando se empieza en ese clima de falta de respecto, esta cuestión va creciendo y no han valorado las consecuencias de ello”, y lamenta que se justifique su derogación bajo la bandera de la libertad de expresión, y denuncia la falta de diálogo.

“Un derecho fundamental como la libertad de expresión no puede estar en contraposición con otro derecho fundamental como la libertad religiosa, y se tiene que meditar mucho más. No ha habido diálogo porque una de nuestras propuestas en el comunicado es que estamos abiertos al diálogo porque cuando se tocan estos temas que afectan a las iglesias hay obligación de convocar a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, y no se ha convocado”, ha subrayado.