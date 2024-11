Miriam Fernández, deportista con parálisis cerebral, revoluciona Málaga con su testimonio de vida: "Sin ese derecho no vendrían los demás"

Miriam Fernández ha sido Campeona de España de Natación, pero además de deportista es cantante (ganó la segunda edición del programa de talentos 'Tú sí que vales') y es actriz, entre otras muchas cosas. Miriam nació en el seno de una familia joven y humilde. Pronto le fue diagnosticada parálisis cerebral.

Los médicos le dijeron que no podría caminar ni hablar y que, como mucho, se movería arrastrándose con los codos. Fue dada en adopción a una familia numerosa, con la que consiguió dar la vuelta a ese diagnóstico. ¿Cómo? Ella lo enumera así de claro.

«Yo creo que ha sido una suma de varios factores. El primero, la fe. El segundo, la educación que me ha dado mi familia en la creencia de que no hay que rendirse. Y lo tercero es que cuando he visto objetivos y he sentido pasión hacia ellos, al final se trata de aceptar nuestra situación, de abrazarla y ver cómo llegar hacia esa meta».

Y han sido muchos los obstáculos, como ha destacado la propia Miriam en 'La Linterna de la Iglesia': "Primero el bullying, el acoso escolar... Un reto importante es el aprender a solventar esas situaciones, a darme cuenta de que el cambio estaba en uno mismo. Y yo creo que eso es lo más difícil. Cuando tienes un problema, una situación que te gustaría cambiar, muchas veces señalas al otro, pero cuando descubres que el cambio comienza en ti, que es muy complicado de ver, todo empieza a cambiar. Y, sobre todo, también cuando te das cuenta de que todo en esta vida no tiene un por qué, sino para qué».

Miriam Fernández, una deportista que dice 'sí' a la vida: "SIn ese derecho no vendrían los demás"

La fe para Miriam ha sido y es fundamental para dar ese paso. Es fuente de paz y de confianza: «Siempre es algo que da mucha tranquilidad, mucha seguridad. Decir no va a llegar cuando tú quieres, ni de la forma que tú quieres, ni de la manera que tú quieres, pero va a llegar, porque todo tiene un sentido. Entonces, esa confianza de que al final tienes tus planes, pero Dios tiene los suyos».

Miriam es conferenciante TED y acaba de dar su testimonio en un encuentro organizado por la Plataforma 'Elegimos Vida', que nace en Málaga pero apunta ya a extenderse por toda España. Allí ha hablado del valor de toda vida: «Sería inútil hablar de derechos sin hablar primero del más fundamental, que es el derecho a vivir. Sin ese derecho no vendrían los demás. Es el regalo más bonito, que todos merecemos tenerlo, desenvolverlo, vivirlo. Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Tuyos para ti y siempre van a ser mejores, pues da como mucha paz».

Un mensaje muy valioso, no sólo para quienes viven este tipo de limitaciones físicas o de cualquier otro tipo, sino también para las familias.