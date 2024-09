Cristina Guzmán: "Tenemos esperanza de que se pueda dar una reparación moral de las víctimas de abusos"

Esta semana ha tenido lugar la primera reunión de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (lo que se conoce como el Plan PRIVA).

El trabajo se centra en aquellas víctimas cuyos casos no han podido ser tratados en ámbitos jurídicos. El propósito es poner siempre a la víctima en el centro tratando de no revictimizarla y, para ello, la información con la que se cuente de cada caso se ofrecerá a la Comisión sin necesidad de que la víctima tenga que volver a narrar su historia.

Los integrantes de la comisión son expertos en diferentes ámbitos (abogados, psicólogos, psiquiatras, incluso algún representante de una de asociaciones que acompañan a víctimas). Una de ellas es Cristina Guzmán Pérez, doctora en Derecho Civil y licenciada en Derecho Canónico.

En 'La Linterna de la Iglesia', Guzmán ha indicado que esta comisión responde a lo previsto en el propio Plan PRIVA aprobado por los obispos y la CONFER el pasado mes de julio, y en el que lleva trabajando la Iglesia española más de un lustro.

“En la comisión asesora se va a poner en práctica lo que contemplan los principios generales del plan, como la búsqueda de la verdad, realización de la justicia, atención y asistencia a quienes afirman haber sido víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, así como la exigencia de responsabilidad personal a los responsables o partícipes, y la asunción de una eventual responsabilidad que podría corresponder a la Iglesia a través de sus instituciones, incluso la reparación integral del daño causado en caso de que se verifique la verosimilitud de los hechos, incluso en casos en que no quepa exigir responsabilidad en sentido jurídico”, ha precisado la doctora en Derecho Civil.

"tenemos esperanza de que se pueda dar una reparación moral de las víctimas"

Cristian Guzmán también ha aclarado que se trata de “una reparación moral no solo desde un punto de vista de satisfacción económica, sino espiritual, acompañamiento médico, psicológico y terapéutico”.

A su vez, la integrante de la comisión asesora ha remarcado que no es un procedimiento judicial, tanto es así que la propia comisión no atiende directamente a las víctimas, ya que su labor se enfoca en estudios e informes en base a las denuncias “previamente presentadas por las oficinas de acogida, entidades diocesanas, congregaciones, o incluso del Defensor del Pueblo. En base a esa documentación analizaremos la verosimilitud de existencia o no de delitos en casos que han prescrito o ha fallecido el victimario”, ha subrayado Guzmán.

Cuestionada por lo que supone para Guzmán formar parte de la comisión del Plan PRIVA, apunta que es un “reto enorme” y un compromiso “con la Iglesia y la sociedad”.

La primera reunión, celebrada este miércoles, ha sido positiva tal y como ha explicado: “Estamos ilusionados con el trabajo que tenemos por delante porque tenemos esperanza de que se pueda dar una reparación moral de las víctimas de abusos que no hayan podido lograr una satisfacción judicial, estatal o canónica porque el delito haya prescrito o el victimario haya fallecido”.