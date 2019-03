La nueva aplicación con la que Alberto Herrera sorprende a su padre

Una semana más y fiel a su cita, Alberto Herrera se presenta en 'Yo te explico, papa' para sorprender a su padre. Hoy, la propuesta ha sido una aplicación con la que ha conseguido llamar la atención de Carlos Herrera y del resto de miembros del equipo allí presentes. La aplicación es Chicotaz y puedes descubrir cuál ha sido la reacción pinchando en el enlace del audio. Desde luego, te adelantamos que les ha... ¡sorprendido!

Además, Alberto Herrera ha vuelto a descubrir dos tema de su playlist: 'How deep is your love' y 'Como a mi me duele'.