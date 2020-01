Rosa Díez: «Ábalos impide que la Policía detenga a Delcy Rodríguez y aquí no pasa nada»

La exdiputada Rosa Díez ha señalado que el mismo Gobierno ha reconocido esta semana haber cometido "un delito" al evitar que la Policía detuviera a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su paso por el aeropuerto de Barajas. En su sección semanal de "Herrera en COPE", la cofundadora de UPyD no tiene dudas de que la número 2 de Maduro entró en territorio español saltándose las sanciones europeas y con la permisividad del Gobierno. "El Gobierno ha dicho que gracias a que fue Ábalos, la Policía no intervino. Es dercir, la portavoz del Gobierno ha reconocido un delito. Esto es impresionante. El Gobierno impide que actúe la Policía y aquí no pasa nada cuando está infringiendo algún artículo del Código Penal", ha señalado Díez. Para ella, el Ejecutivo "se ha hecho un faisán" y considera que en cualquier otra democracia europea, "esta gente estaría fuera del Gobierno y habría una investigación judicial".