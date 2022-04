La estafa de las mascarillas y la defensa a Margarita Robles, claves de la entrevista de Almeida en COPE

Una vez que se ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño a los que se les acusa de embolsarse 6,6 millones de dólares en contratos con el Ayuntamiento de Madrid por la compra de material sanitario, por la que ambos empresarios ya han declarado ante el juez y les ha sido retirado el pasaporte; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha explicado en 'Herrera en COPE' cómo se llegó a la firma de ese contrato con la empresa Leno poniendo de manifiesto que el Ayuntamiento de Madrid desconocía el cobro de esas comisiones como así ha quedado demostrado jurídicamente señalando como máxima prioridad “recuperar hasta el último céntimo de euro”.

Critica Almeida que “sidespués de 17 meses de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, de una querella, de un juzgado, no se ha señalado a nadie del Ayuntamiento de Madrid que haya cometido ningún tipo de irregularidad y, sin embargo, el foco está puesto sobre nosotros por parte de la oposición”. Una oposición que, como recuerda el alcalde madrileño aprobó la firma de ese contrato “en el Consejo de Administración de Funeraria sabían el precio, con independencia de que no se supiera posteriormente que se iban a pagar esas comisiones, pero sí se sabía el precio del material y a ningún representante de los grupos municipales de la oposición que aprobaron el contrato, desde luego, les pareció un precio excesivo, ni siquiera plantearon que si el precio podía ser más bajo o si había otras posibilidades” y precisa que “les pareció correcto y por tanto dieron el ok a que se formalizara este contrato”.

Por todo esto, considera Almeida que “el foco hay que ponerlo en quienes cometieron la estafa y no en aquellos que han sido estafados”. Y explica la querella de la que “parece deducirse, desde luego, que la estafa no se refiere tanto a la calidad de los materiales como en su caso a que estas dos personas, tanto Luis Medina como Alberto Luceño, ocultaron al Ayuntamiento de Madrid que ellos iban a cobrar algún tipo de comisión o que negaron que fueran intermediarios sino que afirmaron expresamente que lo hacían, por así decirlo, para ayudar a la ciudad de Madrid en unos momentos tan difíciles y que como consecuencia de esta engaño, el Ayuntamiento de Madrid desconocía que una gran parte del precio, más del 50%, se iba a destinar a retribuciones en calidad de comisiones que iban a percibir Luis Medina y Alberto Luceño”, recalcando que “de la querella se deduce que la estafa se imputa como consecuencia de la falta de conocimiento del Ayuntamiento de Madrid de que el precio real cobrado por mascarillas, test y guantes había una parte muy importante que eran comisiones de estas dos personas”