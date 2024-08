La cirujana plástica que cura quemaduras y levanta piedras en País Vasco: Así es Patricia Martín

La vida de Patricia Martín ha sido una historia de atreverse porque uno nunca sabe si algo se le da bien hasta que prueba y se da cuenta por sí mismo. Empezó haciendo ballet porque es lo que hacían todas las niñas. Luego pasó a la natación porque su padre era oficial del Ejército y buzo de la Armada. También voleibol, porque era alta y tenía fuerza. Aunque la fuerza no lo pondría a prueba hasta más adelante. Es la mujer más fuerte de España, por mucho más que por haber ganado en primera Liga Nacional de Fuerza Femenina. Es cirujana plástica del Hospital Cruces de Barakaldo y se ha pasado este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Su infancia la vive entre las ciudades donde su padre estuvo destinado, Ferrol, Cartagena y Madrid. En ese tiempo va probando diferentes deportes. "Un poco lo que toca. Empecé con el ballet. Tenía amigas que lo hacían entonces yo también. También con la natación. He probado el futbol, he probado el tenis. Hice vela. A mis hermanos y a mí nos han metido toda la vida a hacer deporte y cada uno hemos ido encontrando nuestra especialidad", comienza Martín.

En Singapur, Patricia se especializa en cirugía. "La especialidad de cirugía plástica la hice en Bilbao. Estudié en Madrid y en función del número que saques en el MIR eliges donde la quieres hacer. Me vine a Bilbao y cuando terminé me quedé en el paro. Mis padres estaban en ese momento viviendo en Malasia, con mi padre destinado allí. Me fui a visitarles y conocí gente que me dijeron que podía hacer una sub especialización en Singapur. Solicité hacer la sub especialización allí. Igual hay veinte candidatas al año y eligen dos. Me especialicé en cirugía de la mano y microcirugía", comenta sobre su estancia en Asia.