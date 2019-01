La brutal tunda de Rosa Díez a Sánchez que levantará ampollas en Moncloa

Tiempo de lectura: 1



Rosa Díez, implacable. En su primer repaso a la semana de 2019, la exdiputada ha cargado duramente contra Pedro Sánchez durante el programa 'Herrera en COPE'. Primero ha criticado la foto de Idoia Mendia celebrando la Navidad con Otegi. "Sánchez dijo que era una foto normal porque en navidades todo el mundo come con todo el mundo. Pues no. Con terroristas sólo come la gente indecente como los que él avala. Si por estas cosas el PSOE no desaparece, los españoles habrán demostrado que no tiene remedio. Han involucionado desde aquello de "pon un pobre en su mesa" a "pon un terrorista en su mesa". ¿Esto no va a tener coste electoral? Me parece tremendo", ha dicho.