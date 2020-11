Arrimadas, en COPE: "Si Sánchez decide tirar por Bildu y ERC, que se vea que es porque quiere"

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha sido entrevistada este martes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que “por España” va a intentar llegar a un acuerdo presupuestario con Sánchez para que opte por la “vía moderada” y no por la “radical” de ERC y de Bildu. Según ha dicho, “aquí lo que vamos a comprobar es si manda Iglesias en el Gobierno o si se impone la sensatez”. “Si Sánchez decide tirar por Bildu y ERC, que se vea que lo hace porque quiere y no porque no tiene otra opción. Si Sánchez va por esa vía radical es porque quiere”, ha asegurado.

“Nosotros hemos conseguido cosas mientras otros se dedicaban a gritar”, ha dicho la dirigente en una crítica velada al PP y a Vox. “Nos comprometimos con el Gobierno a que a cambio de no presentar la enmienda a la totalidad, no tenían que aparecer una serie de medidas podemitas muy dañinas para las familias” como la subida del IVA a la educación concertada y a la especial o la Sanidad. “Nos vamos a oponer de manera frontal” a la posible reforma del delito de sedición, ha asegurado Arrimadas, que ha dicho que “con el PP con mayoría absoluta había inmersión lingüística en Cataluña”.

Pese a ello, ha dicho que “el Gobierno debe mejorar los Presupuestos desde el punto de vista económico. Hay que dar ayudas a las pymes y a las familias. Si han cedido al chantaje de ERC” en lo que respecta a la nueva ley de educación, que no contempla el español como lengua vehicular, “deben revertir” algunas medidas, ha dicho la presidenta de Cs. “No me imagino un escenario en el que se acepten las condiciones de Cs y Bildu y ERC se mantengan”, ha añadido.

Por otro lado, Arrimadas ha criticado que “hace dos años Sánchez decía que no iba a pactar con Bildu” y ahora lo está haciendo. Y ha extendido la crítica a otros dirigentes como Lastra o Ábalos, “los que están hoy defendiendo que pactar con Bildu y ERC es normalidad democrática”, pero antes decían que no. “Hay gente que solo defiende al presidente del Gobierno”, ha apostillado.

Arrimadas ha dicho que Cs tiende puentes al Gobierno porque “una mayoría de españoles quiere acuerdos”. Sánchez e Iglesias “necesitan una España rota por la mitad para que se sigan manteniendo en el poder. Nadie me podrá decir que me quedé cómodamente en un sofá viendo cómo se destrozaba España”, se ha justificado la presidenta de los liberales, que ha añadido que “quien esté pensando en los votos ahora mismo no debería dedicarse a la política”. “El sentido de Estado implica riesgos y dificultad”.

Inés Arrimadas también ha hablado sobre Albert Rivera, que había sugerido que la actual líder del partido había perdido la "dignidad" por pactar con Sánchez. Arrimadas ha dicho que “el otro día” habló “con él porque era su cumpleaños. "Se refiere al presidente del Gobierno, que uno puede pactar muchas cosas pero tiene que tener un límite, no se refería a Cs”, ha aclarado.

Por último, Arrimadas ha criticado la reforma del PP para que no se tenga que declarar el estado de alarma al tiempo de imponer medidas limitativas de derechos. “Es una barbaridad porque quieren darle al Gobierno la posibilidad de decretar confinamientos y toques de queda sin venir al Congreso”, ha argumentado.