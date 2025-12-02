Rama Jutglar, influencer de viajes, tras ser expulsado de Marruecos: "Nos dijeron que hasta que no compráramos billetes de vuelta a España no nos devolvían el pasaporte"

El influencer de viajes Rama Jutglar ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' la odisea que vivió el pasado mes de febrero cuando fue expulsado de Marruecos. El joven granadino, conocido por su canal de YouTube 'Ramilla de Aventura', fue retenido durante 12 horas y obligado a comprar un vuelo de regreso a España tras intentar visitar el Sáhara Occidental para conocer la realidad del pueblo saharaui.

Un viaje frustrado al Sáhara

En la sección 'Un café con Alberto Herrera', Jutglar ha relatado a Sofía Buera que el primer intento de llegar a El Aaiún fue en autobús. Al llegar a la parada, varios policías de paisano les impidieron bajar: "Sabemos que no venís de turismo, sabemos que venís con vuestra propia agenda, así que os vais para Agadir", les dijeron.

Forzados a continuar hasta Agadir, el youtuber y su compañero de viaje se percataron de que estaban siendo vigilados y fotografiados. A pesar de ello, decidieron intentar de nuevo llegar al Sáhara Occidental, esta vez comprando un vuelo a Dajla con escala en Casablanca.

Fue en el aeropuerto de Casablanca donde las autoridades marroquíes les impidieron embarcar en el segundo vuelo con un tajante: "Lo siento, no podéis subir en este vuelo". Según ha detallado Jutglar, "nos retiraron los pasaportes y estuvimos todo el día en el aeropuerto de Casablanca sin los pasaportes".

Nos dijeron que íbamos a pasar muchos días en el aeropuerto y que no nos lo recomendaban" Rama Jutglar Influencer

Les advirtieron de que no saldrían de una sala de tránsito sin apenas servicios: "Vais a pasar muchos días aquí, en el aeropuerto, no os lo recomiendo". Finalmente, se vieron obligados a comprar de su bolsillo un billete de vuelta a España para poder recuperar sus pasaportes, a pesar de que el cónsul de España apareció, pero "no nos pudieron ayudar en nada".

La realidad de los estudiantes saharauis

Aunque no logró su objetivo, Jutglar pudo encontrarse en Agadir con estudiantes saharauis que le relataron las dificultades que viven. Según el viajero, "son muy activistas todos, y constantemente intentan hacer reivindicaciones, y eso les trae muchos problemas en la universidad". De hecho, ha contado que algunos de los jóvenes que conoció fueron detenidos y condenados a un mes de cárcel meses después, además de ser expulsados de la universidad.

Un viajero por zonas en conflicto

Con más de 30 países recorridos, la experiencia en Marruecos no es el único momento tenso que ha vivido. El joven de 26 años también ha viajado a la Ucrania en guerra, a Rusia antes y después de la invasión, y a territorios no reconocidos como Abjasia. Para evitar problemas en las fronteras, a veces utiliza su doble nacionalidad y su pasaporte suizo.

A pesar de las dificultades, Jutglar guarda un cariño especial a Rusia, un viaje que "disparó" su canal y le permitió dedicarse a ello. Su próximo destino, según ha revelado en COPE, será Guinea Ecuatorial.