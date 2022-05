Ayestaran, en COPE: "En los prados que rodean Járkov hay decenas de cadáveres que se están pudriendo al sol"

La guerra de Ucrania acumula más de 70 días y va camino de cumplir los tres meses de conflicto. Aun con la resaca del Día de la Victoria, el conflicto continúa su curso, sin atisbo de ver su final. Como cada mañana, el periodista Mikel Ayestaran, ha explicado en 'Herrera en COPE', la última hora de la situación bélica, además de compartir con los oyentes de COPE algunas historias humanas realmente impactantes que está conociendo al recorrer las calles de Járkov.

En primer lugar, ha recordado las cifras oficiales de muertos que dan desde Naciones Unidas, aunque realmente desde la propia organización ya han admitido que la cifra es mucho más alta, el problema es que "no tienen capacidad de acceso a lugares como Mariúpol o Járkov para verificarlo". Además, ha compartido una situación realmente "impactante" y es que "en los prados que rodean Járkov, todos los días que salimos encontramos decenas de cadáveres rusos que con el avance de la primavera se están pudriendo al sol".

Por otro lado, ha explicado que, en las últimas jornadas, "las fuerzas rusas están perdiendo terreno", un movimiento en el que occidente está jugando un papel clave. "Estamos viendo la llegada inusitada de armas desde estados unidos y desde Europa. Según llegan las armas con sus instructores entran en el campo de batalla y tienen un efecto decisivo, cada día se están liberando nuevas aldeas. Los rusos llegaron a combatir dentro de Járkov y ahora los ucranianos han conseguido que se retrasen 20 kilómetros". Además, el periodista explica que, cuando cesan las armas, resulta "increíble como los civiles salen de sus refugios".

Por otro lado, Ayestaran ha explicado cómo logran sobrevivir cientos de personas en aldeas alrededor de Járkov, algunas liberadas en las últimas horas o días: "Una de las partes más maravillosas es la movilización popular de los ucranianos que se han quedado en el país. Cada uno de los que no coge las armas hace algo. Hay muchas zonas en las que no hay gas, electricidad, ni agua caliente, y ahora allí pueden comer gracias a grupos de voluntarios que cogen su coche, van al supermercado, llenan el coche con los productos que sea posible, sobre todo latas o comida que se pueda conservar con facilidad y consumir rápido y se van a estas aldeas recién liberadas, entregando esta ayuda a gente que no tiene posibilidad de comprar nada. Sobreviven gracias a estos voluntarios en dichas zonas".