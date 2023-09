Nacho Abad desvela cómo se vivió en plató la agresión de un joven a la reportera de Cuatro, Isa Balado

Este martes, la reportera de Cuatro, Isa Balado, sufría una agresión sexual en pleno directo. Un joven de 25 años, de nacionalidad rumana, se dirigía a la periodista y le tocaba el culo a la vez que le preguntaba para qué canal de televisión trabaja. El periodista Nacho Abad, que se encontraba en el plató en el momento del suceso, se daba cuenta de la agresión y decidía parar el programa.

Horas después de lo ocurrido, Abad ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde ha explicado cómo se vivió la situación en plató y cómo se llevó a cabo la detención del joven, tan solo unos minutos después. Escucha su relato en el siguiente audio.

Audio





"Me gustaría focalizarlo todo en Isa Balado, que es una compañera como la copa de un pino, ha estado en un montón de coberturas y hace un trabajo estupendo a diario. Es una chica joven con una trayectoria enorme y ayer le encargamos que se acercase al barrio de Lavapiés porque había un tema que nos interesaba para el programa 'En Boca de Todos', en Cuatro", ha comenzado explicando Nacho Abad.

La cobertura que le encargaron a Balado era que "un tipo había intentado robar en un comercio, en varias ocasiones y le habían echado. Había entrado varias veces y al final, mientras intentaba robar, le habían metido un palazo los dueños del comercio. A él lo habían detenido por tentativa de robo y a los comerciantes los habían detenido por lesiones".





En este punto, ha comenzado a narrar cómo se desarrollaron los hechos: "Yo le doy paso a Isa, me cierran el micro, ella empieza su relato cuando viene un tipo por detrás con gafas y le toca el culo. A mi me gusta estar mirando permanentemente a la pantalla, entonces en el momento en que le toca el culo empiezo a pedir que me abran el micro". Escucha cómo se vivió el momento, al completo, en el audio que tienes a continuación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cómo se lleva a cabo la detención del agresor

Tras lo ocurrido, "la dirección del programa entiende que hay que llamar a la Policía Nacional, que tarda apenas unos minutos", continúa narrando Nacho Abad a Alberto Herrera.

"Cuando se presenta en el lugar, hablan con Isa, nos piden que bajamos la cámara, le toman declaración y le preguntan qué ha pasado, que se lo describa. Isa decide denunciar y e inmediatamente la Policía, haciendo excelentemente su trabajo, le pone las esposas y lo lleva a la Jefatura Superior de la Policía detenido", añade Abad.

Nacho Abad plantea tres hipótesis para el caso de Daniel Sancho

Cada semana, Nacho Abad analiza en 'Herrera en COPE' la última hora de los sucesos que ocupan la actualidad informativa. Hace unos días desgranaba el caso de Daniel Sancho y planteaba las tres hipótesis más probables. Escúchalo en el siguiente vídeo.