La reacción en directo de Ángel Expósito tras ver al agresor de la reportera de Cuatro: "Tiene pinta de..."

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha reaccionado, mientras hacía 'las voces del día, a la agresión sexual que ha tenido que vivir la reportera de 'En Boca de Todos', Isabel Balado, en el momento que realizaba una conexión en directo en una calle céntrica de Madrid de Tirso de Molina.

Momento de la agresión

El acto ha tenido lugar mientras el presentador del programa, Nacho Abad, le pasaba el turno de palabra a la periodista. El momento ha sido muy desagradable, ya que Isabel estaba informando en directo desde la calle, mientras un hombre se ha acercado a ella y le ha tocado el culo, al mismo tiempo que le preguntaba que en qué programa se estaba emitiendo la conexión.

En ese instante, Nacho Abad ha pedido a la periodista que le pusiera delante al agresor, un hombre de 25 años, y a su vez, Isabel también le replicaba que “por mucho que quieras preguntar que de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estamos trabajando, de verdad, me gustaría que me dejaras trabajar”.

Reacción de Ángel Expósito

Al final, Nacho Abad es quien ha cortado la emisión y ante esto, el director de 'La Linterna' ha manifestado que el agresor “tiene un pinta de chula, una pinta macarra de mierda, una pinta de indeseable...” Finalmente, “la policía le ha detenido, imagino que no irá a más, ya le vale, vaya macarra, en fin”. Ha sido arrestado instantes después y en la zona de los hechos y lo han trasladado a la Unidad de Atención a la Mujer y Familias (UFAM).

Por su parte, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, también se ha pronunciado y ha escrito en la red social X un tweet donde ha manifestado que "Lo que hasta ahora era “normal” ya no lo es. #SeAcabó es el grito de nuestro país para garantizar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres. Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad. Todo mi apoyo a @IsaBalado. Solo sí es sí".

Tampoco se ha querido quedar sin mostrar su opinión la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien también ha escrito en X que "La próxima vez, en vez de obligarla a ella a enfrentarse al agresor, con riesgo evidente de sufrir otro tocamiento, o algo peor, paren para identificarlo a él y poder denunciar, si ella toma esa decisión" .

A su vez, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez ha publciado que "La impunidad con la que actúan los agresores, incluso en la TV o con el mundo entero mirando la final de un mundial disponiendo de nuestros cuerpos se tiene que acabar" .

El momento vivido por la periodista ha generado un tremendo malestar en el plató de 'En Boca de Todos' y el presentador, Diego Losada, ha manifestado que no le ha gustado nada que el agresor se marchara sin ninguna "impunidad".